Sokkoló felismerés: birkózómeccsen bénult le a 16 éves lány –„rájöttem, hogy nem tudom mozgatni a karjaimat”

Egyetlen mozdulat, és minden megváltozott. A 16 éves Adriana Maria egy középiskolai birkózómeccsen szenvedett súlyos gerincsérülést, amelynek következtében lebénult az orvosok pedig kezdetben azt közölték, talán soha többé nem fog tudni járni.

Lebénult a fiatal birkózó

Fotó: Pexels

Lebénult a fiatal lány

A New Jersey állambeli Old Bridge High School diákja januárban versenyzett, amikor egy leszorítási helyzetből próbált kiszabadulni. Ekkor történt a tragédia.

Levittek a földre, próbáltam kijönni a leszorításból, és azonnal fájdalmat éreztem a nyakamban. Nem éreztem semmit. Megpróbáltam sérülést jelezni, de rájöttem, hogy nem tudom mozgatni a karjaimat

– idézte fel a történteket Adriana.

A tinédzsert azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok lesújtó hírt közöltek az édesanyjával: a műtétek után valószínűleg legfeljebb a karjait tudja majd mozgatni, járni nem fog. Adriana azonban nem volt hajlandó elfogadni ezt a jövőt.

Megmondtam nekik, hogy én innen kisétálok

– jelentette ki elszántan.

A lány a rehabilitáció minden egyes szakaszában ugyanazzal az eltökéltséggel küzdött. Akkor is, amikor még alig tudott felkelni az ágyból, és akkor is, amikor már a folyosón próbált újra járni, sőt futni. Ma már képes mozgatni a lábait, és járókerettel önállóan is meg tud állni. Az iskola sportedzője, Jane Maline is megdöbbenve látta a fejlődést.

Amikor megláttam, hogy a saját lábán áll, megfogta a kezem, és előre-hátra sétáltunk… egyszerűen nem hittem el

– mondta.

Adriana története az egész közösséget megmozgatta. Egy családi barát, Yesenia Baez adománygyűjtést indított, hogy segítsenek a kezelések és a felépülés költségeinek fedezésében.

Adriana egy energikus, sportos lány, aki mindenbe beleadja a szívét

– írta a felhívásban, hozzátéve: az egyedülálló édesanyát nehéz anyagi és érzelmi teher sújtja a történtek óta. A támogatások célja, hogy enyhítsék a gyógykezelés és a mindennapi élet költségeit ebben a rendkívül nehéz időszakban, írja a People.