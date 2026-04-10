Borzalmas: 250 kutyát kellett kimenekíteni egy szobából

Borzalmas körülmények között tartottak közel 250 kutyát egy ingatlan egyetlen szobájában. A kiérkező állatvédők szerint ez nem az első eset, hogy ilyen körülmények közül kell tíznél több kutyát kimenteni.

Közel 250 uszkár keverék kutyát tartottak borzalmas körülmények között egy ingatlanban

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Borzalmas körülmények között tartották az ebeket

Meglepő felvételeket közöltek egy állatmentés után, amire sokan azt hitték, hogy mesterséges intelligenciával készültek: a képen több tucat kutya látható, amelyek egyetlen szobában éltek, borzalmas körülmények között.

A brit RSPCA (Royal Society for the Prevetnion of Cruelty to Animals) kiemelte, hogy a felvétel nem mesterséges intelligencia által alkotott kép, hanem valós esetet mutat be. „A kép jól mutatja, hogy milyen állapotok uralkodnak több, számos állatot érintő esetben. Megértjük, hogy annyira megdöbbennek az emberek, hogy nem akarják elhinni a látottakat. A fotó nem AI – hanem a valóság.” - mondta Jo Hirst az RSPCA felügyelője.

A brit állatmentők még az év elején bukkantak 250 uszkár keverék kutyára, amelyeket egyetlen ingatlanban tartottak, és a körülmények borzalmasak voltak. Az RSPCA 87 állatot vett a gondozásuk alá, a többi állat pedig a Dogs Trust szervezethez került további ellátás céljából.

A shocking photo shows more 250 poodle-type dogs crammed into a squalid and dingy home.



The RSPCA was forced to deny the image of the “severely matted” dogs was AI-generated as it was so shocking, and confirmed it was absolutely real.



It shows the defenceless animals stuffed… pic.twitter.com/zc1e5wnE8K — Steve Perkins (@Perky_43) April 8, 2026

Mentális problémák miatt is kialakulhat a helyzet

A hatóságok közölték, hogy a helyzet a család rossz körülményei miatt alakult ki, az állatok száma, valamint az életkörülményük gyorsan romlani kezdett. Az RSPCA adatai alapján ezek az esetek nem ritkák: 2021 óta 70%-kal nőtt az olyan esetek száma Angliában és Walesben, ahol legalább tíz állatot tartottak egyetlen helyen. A tavalyi évben 4200 esethez riasztották az állatmentőket.

A szakértők úgy vélik, hogy ezeknek a háttere sokszor nem egyszerű: leginkább mentális problémákkal, anyagi nehézségekkel, vagy túlterhelődés miatt alakulnak ki.

Könnyen elszabadulhat a túlzott szaporítás, a körülmények pedig gyorsan kezelhetetlenné válhatnak

– fogalmazott Hirst.

A kimentett kutyák közül sok hosszadalmas ápolásra és rehabilitációra szorul, mielőtt új otthonba kerülhetne. Egyes esetek jogi eljárás alatt állnak, amely tovább késlelteti az örökbeadásukat. Az RSPCA szerint ez az ügy rávilágít egy nagyobb, egyre súlyosbodó problémára: telítettek a menhelyek, sok állat ideiglenes gazdáknál várja sorsának jobbra fordulását. „Sürgősen megfelelő otthonokat kell találnunk a gondozásunkban lévő számtalan állat számára” – hangsúlyozta Hirst a PEOPLE magazinban.