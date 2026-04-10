Brüsszel bele akar nyúlni a pénztárcádba, és bele is fog, ha rossz gazdára bízzuk a jövőnket!

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a választás tétje messze túlmutat a politikán: konkrétan a pénztárcád a tét. Ha brüsszelita bábkormány kerül hatalomra megszüntetik a védett árat, valamint a rezsicsökkentést. Ekkor az üzemanyag, az áram és a gáz ára együtt olyan terhet fog jelenteni, amely egy kétkeresős, kétgyermekes család esetében havi szinten is drámai különbséget fog okozni. Mint mondta: „ha forintra akarjuk lebontani: csak az üzemanyag esetében majdnem 50 ezer forint havonta, az áramnál körülbelül 16 ezer, a gáznál pedig 31 ezer forint a különbség”, vagyis összességében több mint 90 ezer forint maradhat a családoknál a jelenlegi intézkedéseknek köszönhetően. Ezek az eredmények most veszélyben vannak, mivel az Európai Bizottság a védett árak megszüntetését sürgeti, miközben több hazai politikai szereplő, például a Tisza Párt is, hasonló irányba mutató javaslatokat fogalmaz meg.
Palóc André hangsúlyozta: az üzemanyagárak szabályozása komoly segítséget jelent a magyar családoknak, amit most veszély fenyeget.
„Egy átlagos, kétkeresős, kétgyermekes család nagyjából havi 48 600 forintot spórol azzal, hogy védett árat vezettünk be. Ezt a rendszert szeretnék megszüntetni” – fogalmazott.
A szakértő szerint ráadásul nemcsak az üzemanyag, hanem az energiaárak is ide tartoznak.
Vagyis havonta ma ennyivel kell kevesebbet költenünk:
Palóc André arról is beszélt, hogy Magyarország egyszerre több irányból is nyomás alatt áll.
Kettős nyomás alatt vagyunk: az ukránok kőolajblokáddal zsarolnak bennünket, miközben a másik oldalon Brüsszel azért támad, mert beavatkoztunk a piaci folyamatokba
– mondta.
Szerinte az Európai Bizottság azt várja, hogy a magyar kormány megszüntesse a védett árakat, mert az szerintük torzítja a piacot.
Bizonyos ellenzéki vélemények egybevágnak a brüsszeli kritikákkal. A Tisza Párt politikusai szintén nem támogatják az állami beavatkozást az árakba, így „az érvelések könnyen összeegyeztethetők”.
A szakértő szerint a választás egyik legfontosabb tétje gazdasági.
Nemcsak az árak, hanem más intézkedések is kérdésessé válhatnak:
Palóc André szerint az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kormány képes volt megvédeni ezeket az intézkedéseket a külső nyomás ellenére is.
A kérdés most az: ez a jövőben is így marad-e, vagy Brüsszel belenyúl a pénztárcánkba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.