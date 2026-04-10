Brüsszel bele akar nyúlni a pénztárcádba, és bele is fog, ha rossz gazdára bízzuk a jövőnket!

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a választás tétje messze túlmutat a politikán: konkrétan a pénztárcád a tét. Ha brüsszelita bábkormány kerül hatalomra megszüntetik a védett árat, valamint a rezsicsökkentést. Ekkor az üzemanyag, az áram és a gáz ára együtt olyan terhet fog jelenteni, amely egy kétkeresős, kétgyermekes család esetében havi szinten is drámai különbséget fog okozni. Mint mondta: „ha forintra akarjuk lebontani: csak az üzemanyag esetében majdnem 50 ezer forint havonta, az áramnál körülbelül 16 ezer, a gáznál pedig 31 ezer forint a különbség”, vagyis összességében több mint 90 ezer forint maradhat a családoknál a jelenlegi intézkedéseknek köszönhetően. Ezek az eredmények most veszélyben vannak, mivel az Európai Bizottság a védett árak megszüntetését sürgeti, miközben több hazai politikai szereplő, például a Tisza Párt is, hasonló irányba mutató javaslatokat fogalmaz meg.

Ha rossz gazdára bízzuk a jövőnket, hagyni fogja, hogy Brüsszel elvegye / Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

Brüsszel el akarja venni a magyar családok pénzét

Palóc André hangsúlyozta: az üzemanyagárak szabályozása komoly segítséget jelent a magyar családoknak, amit most veszély fenyeget.

„Egy átlagos, kétkeresős, kétgyermekes család nagyjából havi 48 600 forintot spórol azzal, hogy védett árat vezettünk be. Ezt a rendszert szeretnék megszüntetni” – fogalmazott.

A szakértő szerint ráadásul nemcsak az üzemanyag, hanem az energiaárak is ide tartoznak.

Vagyis havonta ma ennyivel kell kevesebbet költenünk:

üzemanyag esetében majdnem 50 ezer forint

áramnál kb. 16 ezer forint

gáznál akár 31 ezer forint lehet

Palóc André arról is beszélt, hogy Magyarország egyszerre több irányból is nyomás alatt áll.

Kettős nyomás alatt vagyunk: az ukránok kőolajblokáddal zsarolnak bennünket, miközben a másik oldalon Brüsszel azért támad, mert beavatkoztunk a piaci folyamatokba

– mondta.

Szerinte az Európai Bizottság azt várja, hogy a magyar kormány megszüntesse a védett árakat, mert az szerintük torzítja a piacot.

Bizonyos ellenzéki vélemények egybevágnak a brüsszeli kritikákkal. A Tisza Párt politikusai szintén nem támogatják az állami beavatkozást az árakba, így „az érvelések könnyen összeegyeztethetők”.

A szakértő szerint a választás egyik legfontosabb tétje gazdasági.

Nemcsak az árak, hanem más intézkedések is kérdésessé válhatnak:

családi adókedvezmények, édesanyák adómentessége

rezsicsökkentés

13. és akár 14. havi nyugdíj

otthonteremtési támogatások, pl. Otthon Start Program

Palóc André szerint az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kormány képes volt megvédeni ezeket az intézkedéseket a külső nyomás ellenére is.