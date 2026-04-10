BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Brüsszel bele akar nyúlni a pénztárcádba, és bele is fog, ha rossz gazdára bízzuk a jövőnket!

Brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 12:29
Durva számok hangzottak el a TV2 Mokka stúdiójában: Palóc André szerint egy átlagos magyar család havonta több mint 90 ezer forintot is bukhat, ha megszűnnek az árkorlátozások, a rezsivédelem, nem beszélve a családi kedvezményekről. Brüsszel és a Tisza Párt ezek eltörlését akarja.

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a választás tétje messze túlmutat a politikán: konkrétan a pénztárcád a tét. Ha brüsszelita bábkormány kerül hatalomra megszüntetik a védett árat, valamint a rezsicsökkentést. Ekkor az üzemanyag, az áram és a gáz ára együtt olyan terhet fog jelenteni, amely egy kétkeresős, kétgyermekes család esetében havi szinten is drámai különbséget fog okozni. Mint mondta: „ha forintra akarjuk lebontani: csak az üzemanyag esetében majdnem 50 ezer forint havonta, az áramnál körülbelül 16 ezer, a gáznál pedig 31 ezer forint a különbség”, vagyis összességében több mint 90 ezer forint maradhat a családoknál a jelenlegi intézkedéseknek köszönhetően. Ezek az eredmények most veszélyben vannak, mivel az Európai Bizottság a védett árak megszüntetését sürgeti, miközben több hazai politikai szereplő, például a Tisza Párt is, hasonló irányba mutató javaslatokat fogalmaz meg.

Ha rossz gazdára bízzuk a jövőnket, hagyni fogja, hogy Brüsszel elvegye / Fotó: Andrzej Rostek /  Shutterstock 

Brüsszel el akarja venni a magyar családok pénzét

Palóc André hangsúlyozta: az üzemanyagárak szabályozása komoly segítséget jelent a magyar családoknak, amit most veszély fenyeget.

Egy átlagos, kétkeresős, kétgyermekes család nagyjából havi 48 600 forintot spórol azzal, hogy védett árat vezettünk be. Ezt a rendszert szeretnék megszüntetni” – fogalmazott.

A szakértő szerint ráadásul nemcsak az üzemanyag, hanem az energiaárak is ide tartoznak.

Vagyis havonta ma ennyivel kell kevesebbet költenünk:

  • üzemanyag esetében majdnem 50 ezer forint
  • áramnál kb. 16 ezer forint
  • gáznál akár 31 ezer forint lehet

Palóc André arról is beszélt, hogy Magyarország egyszerre több irányból is nyomás alatt áll.

Kettős nyomás alatt vagyunk: az ukránok kőolajblokáddal zsarolnak bennünket, miközben a másik oldalon Brüsszel azért támad, mert beavatkoztunk a piaci folyamatokba

– mondta.

Szerinte az Európai Bizottság azt várja, hogy a magyar kormány megszüntesse a védett árakat, mert az szerintük torzítja a piacot.

Bizonyos ellenzéki vélemények egybevágnak a brüsszeli kritikákkal. A Tisza Párt politikusai szintén nem támogatják az állami beavatkozást az árakba, így „az érvelések könnyen összeegyeztethetők”.

A szakértő szerint a választás egyik legfontosabb tétje gazdasági.

Nemcsak az árak, hanem más intézkedések is kérdésessé válhatnak:

  • családi adókedvezmények, édesanyák adómentessége
  • rezsicsökkentés
  • 13. és akár 14. havi nyugdíj
  • otthonteremtési támogatások, pl. Otthon Start Program

Palóc André szerint az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kormány képes volt megvédeni ezeket az intézkedéseket a külső nyomás ellenére is. 

A kérdés most az: ez a jövőben is így marad-e, vagy Brüsszel belenyúl a pénztárcánkba.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
