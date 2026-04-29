KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csodát tett az ápolónő: saját májának egy részét adta oda az édesapjának

ápolónő
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 14:00
májbetegségédesapaműtét
A férfinak azonnali beavatkozásra volt szüksége. Az ápolónő - aki egyben a lánya is -, egy percig sem habozott.

Egy megható és egyben rendkívüli történet látott napvilágot: egy onkológiai ápolónő a saját májának egy részét adományozta oda, hogy megmentse az édesapja életét, miután a férfi súlyos diagnózist kapott.

Nem habozott sokat az ápolónő, azonnal kés alá feküdt, hogy mentse az édesapját / Fotó: Assist m4x1ight happiness /  Shutterstock 

Mindent megtett az apjáért az ápolónő

A San Diegóban élő Tom Duncan 2022 októberében került kórházba vesekő miatt, azonban a vizsgálatok során az orvosok sokkoló felfedezést tettek: összesen 13 elváltozást találtak a máján. A férfi ezt követően kemoterápián, műtéteken és különböző kezeléseken esett át, ám a daganat újra és újra visszatért. 

Az egykor aktív, hegymászó édesapa számára a helyzet egyre kilátástalanabbá vált, míg végül a szakemberek felvetették a májátültetés lehetőségét. Ekkor lépett közbe a lánya, Kelly Gotfredson, aki onkológiai nővérként dolgozik a kaliforniai La Jollában, egy rákklinikán. A vizsgálatok során kiderült, hogy tökéletesen megfelel donorként az édesapja számára, így egy percig sem habozott azon, hogy igent mondjon.

Ami addig a munkám része volt, hirtelen a magánéletem részévé is vált

 – mondta el Kelly.

Apa és lánya ugyanazon a napon esett át a beavatkozáson a Rochesteri Egyetem Strong Memorial Kórházában. Egy ekkor készült fotón kórházi ruhában, mosolyogva láthatók: Tom az ágyban fekszik, mialatt Kelly mellette áll. A műtét idején a nő életének további fontos eseményei is lezajlottak, például a házasságkötése és egy költözés, ennek ellenére egy pillanatig sem kérdőjelezte meg a döntését - tudta meg a New York Post.

Őszintén szólva, amikor belegondoltam abba, milyen lenne az életünk, ha ez nem történne meg, az sokkal ijesztőbb volt számomra, mint maga a műtét. Így ez egy meglehetősen könnyű döntés volt

 – fogalmazott Kelly. 

Maga a transzplantáció sikeresnek bizonyult, Tom Duncan pedig ma már rákmentes.

Az édesapa mindezek után meghatottan mondott köszönetet a lányának: 

Anélkül, hogy elsírnám magam, csak annyit mondok: köszönöm, szeretlek, és mindent megteszek, hogy ez a máj a lehető legtovább szolgáljon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
