Csodát tett az ápolónő: saját májának egy részét adta oda az édesapjának

Egy megható és egyben rendkívüli történet látott napvilágot: egy onkológiai ápolónő a saját májának egy részét adományozta oda, hogy megmentse az édesapja életét, miután a férfi súlyos diagnózist kapott.

Nem habozott sokat az ápolónő, azonnal kés alá feküdt, hogy mentse az édesapját / Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

Mindent megtett az apjáért az ápolónő

A San Diegóban élő Tom Duncan 2022 októberében került kórházba vesekő miatt, azonban a vizsgálatok során az orvosok sokkoló felfedezést tettek: összesen 13 elváltozást találtak a máján. A férfi ezt követően kemoterápián, műtéteken és különböző kezeléseken esett át, ám a daganat újra és újra visszatért.

Az egykor aktív, hegymászó édesapa számára a helyzet egyre kilátástalanabbá vált, míg végül a szakemberek felvetették a májátültetés lehetőségét. Ekkor lépett közbe a lánya, Kelly Gotfredson, aki onkológiai nővérként dolgozik a kaliforniai La Jollában, egy rákklinikán. A vizsgálatok során kiderült, hogy tökéletesen megfelel donorként az édesapja számára, így egy percig sem habozott azon, hogy igent mondjon.

Ami addig a munkám része volt, hirtelen a magánéletem részévé is vált

– mondta el Kelly.

Apa és lánya ugyanazon a napon esett át a beavatkozáson a Rochesteri Egyetem Strong Memorial Kórházában. Egy ekkor készült fotón kórházi ruhában, mosolyogva láthatók: Tom az ágyban fekszik, mialatt Kelly mellette áll. A műtét idején a nő életének további fontos eseményei is lezajlottak, például a házasságkötése és egy költözés, ennek ellenére egy pillanatig sem kérdőjelezte meg a döntését - tudta meg a New York Post.

Őszintén szólva, amikor belegondoltam abba, milyen lenne az életünk, ha ez nem történne meg, az sokkal ijesztőbb volt számomra, mint maga a műtét. Így ez egy meglehetősen könnyű döntés volt

– fogalmazott Kelly.

Maga a transzplantáció sikeresnek bizonyult, Tom Duncan pedig ma már rákmentes.

Az édesapa mindezek után meghatottan mondott köszönetet a lányának:

Anélkül, hogy elsírnám magam, csak annyit mondok: köszönöm, szeretlek, és mindent megteszek, hogy ez a máj a lehető legtovább szolgáljon.