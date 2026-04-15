Milliók élnek halálos allergiától rettegve – egy 9 éves kislány küzd a gyógymódért

Egy mindössze kilencéves brit kislány története világít rá arra, milyen súlyos és mindennapi veszélyt jelenthetnek az ételallergiák nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is.

Súlyos allergia nehezíti meg a kislány életét

Az allergia nem játék

Jess Hoque már csecsemőkorától súlyos tejallergiával él, amely már többször életveszélyes állapotba sodorta. Édesanyja, Billie szerint minden egyes étkezés kockázatot jelent. Mint mondja:

Minden falat egy kiszámított döntés.

Jess első anafilaxiás reakcióját – amely az egész szervezetet érintő, akár halálos kimenetelű allergiás sokk – mindössze hat hónapos korában szenvedte el. Hatévesen egy családi születésnapi bulin újabb súlyos roham következett be, amikor egy „mentesnek” hitt pizza valójában tejterméket tartalmazott.

Már attól bizseregni kezdett a szám, hogy az ajkamhoz érintettem

– idézte fel a kislány.

Perceken belül kórházba kerültek, de az állapota ott is drámaian romlott: ajkai megduzzadtak, légzése nehézzé vált, és azonnali adrenalin-injekcióra volt szüksége. Rövid javulás után újabb roham következett. A család azóta rendkívüli óvatossággal él: Billie minden ételt saját maga készít el, hogy minimalizálja a kockázatot.

Jess története azonban nem egyedi. Az Egyesült Királyságban több mint 20 millió ember él valamilyen allergiás betegséggel, és mintegy 4,5 millióan vannak kitéve életveszélyes reakció kockázatának. A kórházi felvételek száma az allergiák miatt jelentősen nőtt az elmúlt években. Az allergiával élők mindennapjai azonban folyamatos feszültségben telnek. Sokan félnek étterembe menni, utazni vagy akár új ételeket kipróbálni.

Az allergia során az immunrendszer túlzott reakciót ad egy adott anyagra, amelyet veszélyként azonosít. Ez hisztamin felszabadulásához vezet, ami gyulladást, duzzanatot és súlyos esetben anafilaxiát okozhat utóbbi percek alatt életveszélyessé válhat – írja a Daily Mail.