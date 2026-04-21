Gyász: 60 évesen veszítette el a betegség elleni küzdelmet a Gladiators sztárja

Elhunyt Lize van der Walt, a Gladiators vetélkedő versenyzője.

Ki volt a Gladiators sztárja?

A 60 évesen elhunyt Lize 1997-ben vált ismertté, amikor öt évvel debütálása után csatlakozott a híres műsorhoz. Olyan hírességekkel, mint Falcon, Lightning, Rhino és Saracen, együtt mutatta be atlétikai képességeit a közönség előtt, mert hittek benne, hogy felvehetik a harcot a hatalmas Gladiátorokkal.

A hírt a vetélkedő Facebook-oldalán osztották meg, hozzátéve: rákot diagnosztizáltak nála - ez vezetett halálához.

Bár sérülései korlátozták a szerepléseit, rendkívüli kitartásról tett tanúbizonyságot, és amikor versenyzett, bebizonyította, hogy ami csillog, az valóban arany

- mondták, nevére, a „Gold”-ra utalva.

A dél-afrikai származású sztár kalandvágyó szelleme vitte őt az Egyesült Királyságba, ahol a Gladiators történetének részévé vált.

A Gladiátors-ban töltött ideje után Van der Walt hazatért a dél-afrikai Hermanusba, ahol sikeres művészként új életet kezdett, és környezete ihlette tengeri tájképeket és félig absztrakt műveket alkotott

- írta a közlemény.

A közleményben azt is írták, hogy hosszú és bátor küzdelme után április 19-én hunyt el Dél-Afrikában. Lizét most fia, Michael, családja, barátai és rajongói is gyászolják. (Metro)