"Tudtuk, milyen súlyos a helyzet, de sosem adtuk fel a reményt" – le kell kapcsolni az egyéves kisfiút az őt életben tartó gépekről

A coloradói Eric Ryan és Maegan Coffin kisfia, Alastor még az év elején betegedett meg. Influenzával és kruppal került kórházba, ám az állapota gyorsan súlyosbodott. Habár az elején még bíztak a gyógyulásban, mára minden remény elveszett: agyhalott lett az egyéves amerikai kisfiú.

Lassan lekapcsolják az agyhalott kisfiú életmentő gépeit

Fotó: GoFundMe

Január 9-én a másfél éves fiam, Alastor úgy ébredt, hogy el volt dugulva az orra és nehezen kapott levegőt

– idézte fel az édesanya.

A szülők azonnal kórházba vitték, ahol ellátták és gyógyszerekkel hazaküldték. Ám amikor nem javult az állapota, visszavitték – ekkor érte a sokk a családot, amit azóta sem tudtak kiheverni.

Miután elkészült a röntgen, leállt a légzése

– mondta az anya. Az orvosok megpróbálták intubálni, majd átszállították egy másik intézménybe. A család szerint ekkor lehetett az a kritikus időszak, amikor a kisfiú agya oxigénhiányos állapotba került, ami visszafordíthatatlan károsodást okozhatott.

Minden remény elveszett Alastor gyógyulására

Az orvosok hibái miatt agyhalott lett a kisfiú

A hétvégén az édesapa szívszorító hírt osztott meg: gyermeküket gyakorlatilag agyhalottnak nyilvánították.

„Sok időbe telt, mire egyáltalán le tudtam ezt írni. Tudtuk, milyen súlyos a helyzet, de sosem adtuk fel a reményt.”

A család számára különösen megrázó volt, hogy a testvérek is jelen voltak egy agyi aktivitást vizsgáló teszten.

A gyerekeim ott akartak lenni a vizsgálatnál. Látni, ahogy mindegyikük összetörik… ez bennem is eltört valamit... Ezt egyikük sem érdemelte meg. Bármit megtennék, hogy elvegyem a fájdalmukat

– mondta az apa.

A kisfiút azóta egy ritkább légúti vírussal, a humán metapneumovírus-fertőzéssel is diagnosztizálták, amely a kruppal együtt súlyos légzési nehézségeket okozhat. Ez a vírus az RSV-hez hasonló tüneteket okoz, és akár tüdőgyulladáshoz vagy hörgőgyulladáshoz is vezethet.

A szülők az orvosokat hibáztatják

A család most jogi lépéseket fontolgat az első kórházzal szemben, mert úgy érzik, nem kaptak megfelelő ellátást, és túl gyorsan mondtak le gyermekükről.

„Időt akartunk adni neki, hogy lássuk, van-e esély a felépülésre. A szervei működtek, nem szenvedett, és nem vett el helyet más elől. Amikor megkérdeztem, miért sietnek ennyire az agyhalál vizsgálattal, nem kaptam választ” – írta az apa.