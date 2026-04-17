Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Tudtuk, milyen súlyos a helyzet, de sosem adtuk fel a reményt" – le kell kapcsolni az egyéves kisfiút az őt életben tartó gépekről

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 09:00
Felfoghatatlan tragédiával néz szembe egy család: egyéves kisfiukat napokon belül lekapcsolják az életfenntartó gépekről, miután egy kezdetben hétköznapinak tűnő betegség végzetes fordulatot vett.

A coloradói Eric Ryan és Maegan Coffin kisfia, Alastor még az év elején betegedett meg. Influenzával és kruppal került kórházba, ám az állapota gyorsan súlyosbodott. Habár az elején még bíztak a gyógyulásban, mára minden remény elveszett: agyhalott lett az egyéves amerikai kisfiú.

Lassan lekapcsolják az agyhalott kisfiú életmentő gépeit
Lassan lekapcsolják az agyhalott kisfiú életmentő gépeit 
Fotó: GoFundMe

Január 9-én a másfél éves fiam, Alastor úgy ébredt, hogy el volt dugulva az orra és nehezen kapott levegőt

– idézte fel az édesanya.

A szülők azonnal kórházba vitték, ahol ellátták és gyógyszerekkel hazaküldték. Ám amikor nem javult az állapota, visszavitték – ekkor érte a sokk a családot, amit azóta sem tudtak kiheverni.

Miután elkészült a röntgen, leállt a légzése

– mondta az anya. Az orvosok megpróbálták intubálni, majd átszállították egy másik intézménybe. A család szerint ekkor lehetett az a kritikus időszak, amikor a kisfiú agya oxigénhiányos állapotba került, ami visszafordíthatatlan károsodást okozhatott.

Minden remény elveszett Alastor gyógyulására
Minden remény elveszett Alastor gyógyulására
Fotó: GoFundMe

Az orvosok hibái miatt agyhalott lett a kisfiú

A hétvégén az édesapa szívszorító hírt osztott meg: gyermeküket gyakorlatilag agyhalottnak nyilvánították.

„Sok időbe telt, mire egyáltalán le tudtam ezt írni. Tudtuk, milyen súlyos a helyzet, de sosem adtuk fel a reményt.

A család számára különösen megrázó volt, hogy a testvérek is jelen voltak egy agyi aktivitást vizsgáló teszten.

A gyerekeim ott akartak lenni a vizsgálatnál. Látni, ahogy mindegyikük összetörik… ez bennem is eltört valamit... Ezt egyikük sem érdemelte meg. Bármit megtennék, hogy elvegyem a fájdalmukat

 – mondta az apa.

A kisfiút azóta egy ritkább légúti vírussal, a humán metapneumovírus-fertőzéssel is diagnosztizálták, amely a kruppal együtt súlyos légzési nehézségeket okozhat. Ez a vírus az RSV-hez hasonló tüneteket okoz, és akár tüdőgyulladáshoz vagy hörgőgyulladáshoz is vezethet.

A szülők az orvosokat hibáztatják

A család most jogi lépéseket fontolgat az első kórházzal szemben, mert úgy érzik, nem kaptak megfelelő ellátást, és túl gyorsan mondtak le gyermekükről.

„Időt akartunk adni neki, hogy lássuk, van-e esély a felépülésre. A szervei működtek, nem szenvedett, és nem vett el helyet más elől. Amikor megkérdeztem, miért sietnek ennyire az agyhalál vizsgálattal, nem kaptam választ” – írta az apa.

A férfi egy különösen fájdalmas élményt is megosztott: egy alkalommal nem engedték be az intenzív osztályra a saját fiához.

Mondtam az őrnek, hogy minden nap bent voltam nála, de úgy tűnt, nem hisz nekem… nem fenyegettem senkit, még csak fel sem emeltem a hangom.

Bár végül beengedték, az eset csak tovább növelte a család fájdalmát. Így is életük egyik legnehezebb időszakán mennek keresztül, de a kórház csak nehezebbé tette számukra. A Newsner szerint a szülők most a legnehezebb döntésre készülnek: pénteken lekapcsolják kisfiukat az életfenntartó gépekről.

Csak azt szeretném, ha ennek már vége lenne

– írta az apa.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu