Duchenne-szindrómás Ádi: ezt tervezi most a kerekesszékben élő kamasz

A Borsban már bemutatott, Tiszakeszin élő Csanálosi Ádám Bence 2011. november 5-én, oxigénhiányos állapotban született. Később is egymás után jelentkeztek a problémák, de a család igyekezett neki mindent megadni. Később kimondták az orvosok a diagnózist: a fiú Duchenne-szindrómás.

Ádi hittel küzd a Duchenne-szindrómával Fotó: Olvasóoi

A betegség következtében az izmok egymás után feladják a szolgálatot, végül pedig a légzőizmok is elsorvadnak, aminek következtében a beteg megfullad. A várható élettartam 20 év, ám ebbe Ádi szülei nem kívánnak beletörődni.

Ádi kisfiúként még a gyerekek szokásos életét élte. Az igazi bajok 2023-ban, 11 éves korában kezdődtek. Addig el sem tudtuk képzelni, hogy mit tartogat ez a betegség valójában. Egyik pofon a másik után következett. Karácsony után a fiam éppen a barátaival játszott. Fel-le rohangáltak az emeletről. Egyszer csak Ádi szólt, hogy anya, gyere, segíts, mert a lábaim nem engedelmeskednek

– mesélte a Borsnak korábban a fiú édesanyja, Magdolna.

Ádi két évvel ezelőtt kényszerült kerekesszékbe. Egy külföldön elérhető beavatkozással az orvosok ígérete szerint megállíthatnák a gyermek állapotának romlását, de a műtéthez egymilliárd forintot kellene összegyűjteni.

A Duchenne-szindróma legyőzhető?

A fiú bízik benne, hogy egy napon talpra állítják és abban is, hogy hosszú életet élhet. Most új eseményekre készül.

Most készül a ballagásra az általános iskolában. Egy baptista szakközépiskolában szeretne továbbtanulni. A tervei szerint mozgókép- és animáció szakra megy, hogy megtanuljon többek között bögrékre gravírozni és pólókra nyomtatni. Ez jól fizető szakma, ráadásul akár otthon is végezhető

– mosolygott az édesanya.

Ádinak korábban akadtak nehézségei az iskolába való bejutással. A középiskolában ezt majd csak hetente egyszer kell megoldania, a többi napon online vehet részt a tanórákon.