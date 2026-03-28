"A vőlegényem kétszer olyan idős, és mindent ő fizet: ő a lelkitársam"

Őszinte vallomást tett az a 34 éves, New Yorkban élő, de Puerto Rico-i születésű Christine Sanchez, akinek vőlegénye, Eduardo Hernando majdnem kétszer annyi idős, mint ő. Az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó férfi ugyanis 59 éves. A páros három évvel ezelőtt egy randi appon keresztül ismerkedett meg. Első találkozásukkor rögtön érezték a kémiát, habár Christine eleinte nem látott esélyt komolyabb kapcsolatra. Idővel azonban Eduardo teljesen lenyűgözte őt. Úgy érezte, egyből, őszintén tudtak kötődni egymáshoz.

Vőlegénye majdnem kétszer olyan idős: úgy érzi, a lelkitársára talált rá. Fotó: Unsplash

Vőlegénye majdnem kétszer olyan idős, mint ő: soha nem volt boldogabb

Eduardo más volt, mint a férfiak a múltamban. Ő az első perctől kezdve tisztelettel kezelt, igazi hercegnőként tekintett rám. Igazi úriember volt az első másodperctől

- közölte Christine, akit egy dolog tartott vissza leginkább attól, hogy kapcsolatba lépjen az idős férfival: az, hogy attól félt, mellette nem tudna a karrierjére fókuszálni. Arról nem is beszélve, hogy volt egy kisfia is.

Eduardo és a fiam hamar kijöttek egymással. Ő egy annyira kedves, földhöz ragadt férfi a sikerei ellenére is. Ő olyasvalaki, aki tiszteli a hagyományokat, ami miatt komolyan veszi a férfi szerepét. Ő fizeti a számlákat, a randikat, a kirándulásokat. A családom és a barátaim is nagyon kedvelik őt

- részletezte, kiemelve: vőlegényéről senki nem mondja meg csak ránézésre, hogy majdnem 60 éves. Ez azonban nem tartotta távol tőlük az internet gonosz népét, akik sorra kritizálták őket.

Eleinte nehéz volt kezelni őket, de végül felnyitotta a szemünket. Most már az esküvőt tervezzük. Biztonságban érzem magam vele. Tudom, hogy bármi is vár ránk, megoldjuk majd, együtt. Ő a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Egyszerűen lelkitársak vagyunk

- idézte a nőt a Mirror.