Proksa Szandra teljesen megdöbbent azon, hogy Orbán Viktort fenyegetik: Ő is valakinek a férje, az apja, a nagyapja

A március 15-ei Békemenet idén is hatalmas tömeget mozgatott meg Budapesten. Az eseményen Proksa Szandra is részt vett: a műsorvezető a TV2 Tényeknek tudósított, miközben személyesen is átélte a rendezvény hangulatát. A tapasztalatairól, a színpadi produkciókról, a beszédekről és a jelenlegi politikai helyzetről is részletesen mesélt a Borsnak.
„Nem az első Békemenetem volt, de ez a mostani minden képzeletemet felülmúlt. Óriási élmény volt! Nagyon vegyes volt a korosztály. Voltak egészen fiatalok, középkorúak és idősebbek is. A második sorban mentem Fásy Ádámék mögött Pataky Attila fiával, Pataky Gergővel sétáltam végig az egész menetet. Korábban már egy alkalommal részt vettem egy Békemeneten, de akkor csak egy pontról figyeltem az eseményeket, nem haladtam a menettel. Ami nekem személy szerint nagyon tetszett a Békemenetben, hogy valóban olyan volt, mint amire a neve is utal: békés. Nem volt szitkozódás, nem volt a másik oldal szidalmazása. Az emberek mosolyogva vonultak, beszélgettek, barátkoztak. Nekem például rengeteg új ismeretségem lett ott, a második sorban konkrét baráti kapcsolatok alakultak ki. Be is jelöltük egymást a közösségi oldalakon” – kezdte Proksa Szandra a Borsnak.
A rendezvény egyik csúcspontja a Nemzeti dal feldolgozása volt, amelyben több ismert előadó lépett színpadra. Szandra közelről figyelhette a produkciót.
„A Nemzeti dal feldolgozás fantasztikus volt. Olyan hangok voltak, hogy az őrület. Mindegyik előadót külön-külön nagyon szeretem: Radics Gigit, Dér Henit, Pápai Jocit, Pataky Attilát, Curtist és Takáts Tamást. Szakmailag mindannyiukra felnézek, és nagyon szeretem a zenéjüket. Demjén Rózsi volt pedig ugye a meglepetés, aki a gyerekkori óriási kedvencem, úgyhogy fantasztikus élmény volt ennyi tehetséget egy színpadon látni. A rendezvényen beszédet mondott Szijjártó Péter, Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök úr is. Személy szerint nekem mindhárom beszéd nagyon tetszett, lényegre törő, átgondolt és megfelelő hosszúságú felszólalások voltak. Lázár János 12 pontját különösen ötletesnek tartottam.”
A beszélgetés során Szandra a nemzetközi politikai feszültségekről is elmondta a véleményét. A műsorvezető a mai napig nem érti, hogyan történhet meg a mai világban az, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, vagyis Orbán Viktort.
„Ez számomra megdöbbentő. Ha valaki Magyarország miniszterelnökét fenyegeti meg, akkor az már az egész országra vonatkozó fenyegetés."
És ne felejtsük el: ő is egy apa, egy férj, egy nagypapa. Lehet, hogy edzett politikus, és valamennyire hozzá van szokva ahhoz, hogy szidják, de attól még ő is ember. Amikor valakinek az életét vagy a családját fenyegetik, azt szerintem nem lehet jól megélni.
A műsorvezető azonban nagyon örül annak, hogy a fenyegetés ellenére a Békemenet másnapjától Orbán Viktor országjárásra indult. Az első állomása ráadásul olyan városba vezetett, amely közel áll a szívéhez.
„Somogy vármegyei lány vagyok, Kaposváron töltöttem a kollégista éveimet, ezért különösen büszke voltam, amikor láttam, mennyien voltak ott. Én tényleg azt gondolom, hogy jelen pillanatban senki más nem alkalmas arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, mint Orbán Viktor.”
