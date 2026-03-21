Magyarországon született újjá a Stranger Things félelmetes szörnye

Ugyan véget ért a Stranger Things 5 évada, a valóságba költözött a gonosz Vecna rémséges fenevadai, a demogorgonok közül az egyikük. A virágfejre hasonlító, hosszú karú vadász kimászott a képernyőből, Farkas Péter dekoratőr kezei húzták ki a Hellyel Lefeléből, ahol tanyáztak, hogy rászabaduljon az egyik legnagyobb magyar város, Debrecen lakóira!

Farkas Péter életre keltette a Stranger Things rémséges szörnyetegét /Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

Mik a demogorgonok a Stranger Thingsben?

Éveken át milliók izgultak a képernyők előtt, hogy a sorozat főhőse végre végleg le tudjon számolni Hawkings város, egyben a világ legnagyobb fenyegetésével: Vecnával és az ő szörnyetegeivel, a demogorgonokkal. Ezek a lények hosszú karral születtek, éles karmaik vannak, a fejük egy tavaszi szétnyíló virágra hasonlít, ám a szirmok között pengeéles, gyilkos fogak rejtőznek. Veszedelmes lények, és csak az ő urukra hallgatnak, ám amióta Tizi leszámolt Vecnával, új szelek fújnak. A sorozatból egyikük elköltözött, és a valóságot borítja be sötétséggel – egy debreceni szabadulószoba az új Hellyel Lefelé, ahova aki belép, más emberként jön ki.

Farkas Péter, alias DekorPeti keltette életre a demogorgont, a művész, aki korábban egy szupertitkos megbízást kapott, hogy a Sárkányok háza Fekete iszonyatát is életre keltse. Ezúttal is egy rejtélyes ügynökség bízta meg, hogy nagyot alkosson.

- Le akarták másolni a sorozatbéli karaktert, az egész hely a szobában a Stranger Things körül forog – mondta Péter a Borsnak.

Számára nincs lehetetlen küldetés, csapata segítségével megzabolázta a szörnyeteget. A gigászi rémség drótrengeteg, hungarocellhegyek és sok festék, ragasztó alapanyagaiból született meg.

A szörnyeteg hungarocellből készült / Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

A művész boszorkánykonyhája a műhelye, ahol mindig elemében tud lenni, ám most nem volt könnyű dolga ezzel az installációval, a sorozatot ugyanis nem látta. A helyzet mégsem fogott ki rajta! A Stranger Things egyes jelenetei alapján dolgozott a mesterművén.

Néztem az adott jelenetet, majd rákerestem az interneten és képeket is letöltöttem róla. A rész fontos részletét kinagyítottam és kinyomtattam magunknak. A jelenetet pedig simán telefonnal kifotóztam és ugyanez. A sorozatrészlet is mindig előttünk volt, amit időnként megállítottam, visszatekertem a demogorgonra. Sok átalakításon megy át egy ilyen alkotás, ha az első kifaragott rész nem tetszik, akkor szétszedem, szétvágom és a teljes alkotófolyamat előröl indul.

– részletezte.