BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyarországon született újjá a Stranger Things félelmetes szörnye

dekoráció
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 09:15
Tömérdek hungarocell, óriási kreativitás és kitartás. Ennyi kellett Farkas Péternek, hogy elmerüljön a Stranger Things világában és a valóságba rántson a sorozat veszedelmes szörnyei közül egyet. A dekoratőr Debrecenbe költöztette a rémületet, ahol a demogorgon életre kelt!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Ugyan véget ért a Stranger Things 5 évada, a valóságba költözött a gonosz Vecna rémséges fenevadai, a demogorgonok közül az egyikük. A virágfejre hasonlító, hosszú karú vadász kimászott a képernyőből, Farkas Péter dekoratőr kezei húzták ki a Hellyel Lefeléből, ahol tanyáztak, hogy rászabaduljon az egyik legnagyobb magyar város, Debrecen lakóira!

Farkas Péter életre keltette a Stranger Things rémséges szörnyetegét /Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

Mik a demogorgonok a Stranger Thingsben?

Éveken át milliók izgultak a képernyők előtt, hogy a sorozat főhőse végre végleg le tudjon számolni Hawkings város, egyben a világ legnagyobb fenyegetésével: Vecnával és az ő szörnyetegeivel, a demogorgonokkal. Ezek a lények hosszú karral születtek, éles karmaik vannak, a fejük egy tavaszi szétnyíló virágra hasonlít, ám a szirmok között pengeéles, gyilkos fogak rejtőznek. Veszedelmes lények, és csak az ő urukra hallgatnak, ám amióta Tizi leszámolt Vecnával, új szelek fújnak. A sorozatból egyikük elköltözött, és a valóságot borítja be sötétséggel – egy debreceni szabadulószoba az új Hellyel Lefelé, ahova aki belép, más emberként jön ki.

Farkas Péter, alias DekorPeti keltette életre a demogorgont, a művész, aki korábban egy szupertitkos megbízást kapott, hogy a Sárkányok háza Fekete iszonyatát is életre keltse. Ezúttal is egy rejtélyes ügynökség bízta meg, hogy nagyot alkosson.

- Le akarták másolni a sorozatbéli karaktert, az egész hely a szobában a Stranger Things körül forog – mondta Péter a Borsnak.

Számára nincs lehetetlen küldetés, csapata segítségével megzabolázta a szörnyeteget. A gigászi rémség drótrengeteg, hungarocellhegyek és sok festék, ragasztó alapanyagaiból született meg.

A szörnyeteg hungarocellből készült / Fotó: Farkas Péter/dekorpeti

A művész boszorkánykonyhája a műhelye, ahol mindig elemében tud lenni, ám most nem volt könnyű dolga ezzel az installációval, a sorozatot ugyanis nem látta. A helyzet mégsem fogott ki rajta! A Stranger Things egyes jelenetei alapján dolgozott a mesterművén.

Néztem az adott jelenetet, majd rákerestem az interneten és képeket is letöltöttem róla. A rész fontos részletét kinagyítottam és kinyomtattam magunknak. A jelenetet pedig simán telefonnal kifotóztam és ugyanez. A sorozatrészlet is mindig előttünk volt, amit időnként megállítottam, visszatekertem a demogorgonra. Sok átalakításon megy át egy ilyen alkotás, ha az első kifaragott rész nem tetszik, akkor szétszedem, szétvágom és a teljes alkotófolyamat előröl indul.

– részletezte.

A demogorgon nagyobb, mint a sorozatbeli karakter / Fotó: Farkas Péter/JLPPA/Bestimage

Óriássá változtatta!

Húsz éves tapasztalata összpontosult Péter ujjai közé, hogy kezei életre keltsék a demogorgont. Mindössze 4 nap alatt elevenedett meg, hogy aztán az új Hawkinsig, Debrecenig költözhessen.

- Az egész szörny hungarocellből készült, kivéve a fogai, amik égetett gyurmából vannak. Félig látható a szobában a szörny, ahogy a falból kimászik, és csak a felső testet formáztuk meg, a mérete nagyobb, a másfélszerese az eredetinek. Nem ember nagyságú, sokkal-sokkal nagyobb. Ez is volt a cél, hogy azért mégis kicsit más és ijesztőbb legyen az igazi demogorgonhoz képest. A szabadulószobában egy ideje rémiszgeti az embereket, úgy hallottam, sokan imádják – húzta alá zárásként.

Amíg Péter közénk hozta ezt a lényt, addig a magyar mentősök a Hellyel Lefelébe mennének, hogy életeket mentsenek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
