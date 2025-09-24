Üres babaágy és whiskys üveg az asztalon: mindent hátrahagyva tűnt el a magyar család - galéria

Mindent hátrahagyva tűnt el a házukból egy magyar család. A jelek arra utalnak, hogy sietősen kellett távozniuk.
A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a mesebeli kastély. Most egy magyar család elhagyatott otthonában járt.
Nem lehet tudni, hogy pontosan miért tűnhettek el a lakók, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, mert mindenüket hátrahagyták. Gyógyszer, üres babaágy, whiskys üveg az asztalon, de még a tűzifát is bekészítették. Az urbexes szerint a befőttekkel teli spájzból még mindig szalonna és kolbász illat árad.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
