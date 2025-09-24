Üres babaágy és whiskys üveg az asztalon: mindent hátrahagyva tűnt el a magyar család - galéria

Mindent hátrahagyva tűnt el a házukból egy magyar család. A jelek arra utalnak, hogy sietősen kellett távozniuk.

Mindent hátrahagytak a házban Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a mesebeli kastély. Most egy magyar család elhagyatott otthonában járt.

Nem lehet tudni, hogy pontosan miért tűnhettek el a lakók, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, mert mindenüket hátrahagyták. Gyógyszer, üres babaágy, whiskys üveg az asztalon, de még a tűzifát is bekészítették. Az urbexes szerint a befőttekkel teli spájzból még mindig szalonna és kolbász illat árad.

