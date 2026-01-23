Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: így menthetsz életet!

Budakeszi Vadaspark
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 10:05
lakosságvadmacskapárzási időszak
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a vadmacskák védelme érdekében: az állatok párválasztási időszaka februártól márciusig tart, ebben az időszakban az állatok nagyobb területeket járnak be és gyakrabban haladnak át főútvonalakon, ami gázoláshoz vezethet.
N.T.
A szerző cikkei

A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. pénteken az MTI-nek küldött közleményében arra kérte az autósokat, hogy körültekintően vezessenek, illetve ha gázolt egyedeket észlelnek a Pilis Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén, jelezzék a vadaspark és a természetvédelmi őrszolgálat felé az esetet.

A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a vadmacskák védelmében
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a vadmacskák védelmében
Fotó: Illusztráció - Marcel Langthim/pixabay.com

A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-től működik együtt a fokozottan védett vadmacska védelme érdekében; a partnerség nemcsak élőhelyvédelemre, elárvult kölykök felnevelésére, vadkamerázásra terjed ki, hanem a veszélyeztető tényezők minimalizálására és az elhullott egyedek begyűjtésére, vizsgálatára is - áll a közleményben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu