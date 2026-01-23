A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: így menthetsz életet!

A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. pénteken az MTI-nek küldött közleményében arra kérte az autósokat, hogy körültekintően vezessenek, illetve ha gázolt egyedeket észlelnek a Pilis Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén, jelezzék a vadaspark és a természetvédelmi őrszolgálat felé az esetet.

A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a vadmacskák védelmében

Fotó: Illusztráció - Marcel Langthim/pixabay.com

A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-től működik együtt a fokozottan védett vadmacska védelme érdekében; a partnerség nemcsak élőhelyvédelemre, elárvult kölykök felnevelésére, vadkamerázásra terjed ki, hanem a veszélyeztető tényezők minimalizálására és az elhullott egyedek begyűjtésére, vizsgálatára is - áll a közleményben.