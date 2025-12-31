Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A Valmar váltotta valóra az üvegcsontú Lívia álmát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 07:30
Lívia karácsonyi meglepetése a szerencsének köszönhetően még nagyobb élmény lett. Lívia nem csak a Valmar koncertet nézhette végig.
Nagy álma vált valóra a 11 éves, üvegcsontú Líviának: elmehetett egy Valmar koncertre. Karácsonyra kapta a meglepetést, ami a szerencsének köszönhetően felejthetetlenre sikerült.

Lívia és az anyukája, Anita. A család elment a Valmar koncertre

Lívia alig másfél éves volt, amikor genetikai vizsgálatokkal megállapították nála a ritka, I-es típusú Osteogenesis Imperfectát, közismert nevén az üvegcsontúságot. Néhány hónappal később kiderült, hogy édesapja is ugyanebben a betegségben szenved. A kislányt júniusban átesett egy műtéten ám a beavatkozás jóval nehezebbnek bizonyult a vártnál. Eredetileg a lábában lévő tartófémet tervezték kicserélni, végül azonban egy közel hatórás operációra került sor. A legnagyobb körültekintés ellenére a combcsontja két ponton is eltört a műtét során. A beavatkozás és a lábadozás miatt Lívia nem tudott részt venni kedvenc zenekara, a Valmar koncertjén, amelyet nagyon várt. Most azonban elmehetett a koncertjükre és találkozhatott is velük.

Lívia találkozott a Valmarral Fotó: beküldött

Üvegcsontú Lívia karácsonyra kapta a Valmar koncertjegyeket

Lívia karácsonyra kapta a koncertjegyeket a szüleitől, sőt még egy Valmar pulóverrel is meglepték. Az üvegcsontú lány olyan szerencsés volt, hogy a koncert előtti sorban, várakozás közben megnyert egy nyereményjátékot, aminek köszönhetően a kezdés előtt találkozhatott az énekesekkel, Valkusz Milánnal és Marics Petivel.

Karácsonyra kapta a jegyeket és a pulcsit tőlünk. Sajnos nem tudunk sokkal előre tervezni, így nagyon reménykedtem, hogy nem történik vele semmi gond a koncertig

 – mondta az anyuka. Lívia csontjai könnyen törnek, ezért bármikor megtörténhet a baj. Szerencsére sikerült eljutniuk a koncertre. „Nagyon szuperül sikerült. A srácok nagyon kedvesek voltak. Livi átadott nekik egy rajzot is, örültek neki. Nagyon jól éreztük magunkat, Livinek egyik nagy vágya teljesült.”

Lívia rajza, amit átadott az énekeseknek Fotó: beküldött 

 

 

