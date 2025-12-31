A Valmar váltotta valóra az üvegcsontú Lívia álmát

Nagy álma vált valóra a 11 éves, üvegcsontú Líviának: elmehetett egy Valmar koncertre. Karácsonyra kapta a meglepetést, ami a szerencsének köszönhetően felejthetetlenre sikerült.
Lívia alig másfél éves volt, amikor genetikai vizsgálatokkal megállapították nála a ritka, I-es típusú Osteogenesis Imperfectát, közismert nevén az üvegcsontúságot. Néhány hónappal később kiderült, hogy édesapja is ugyanebben a betegségben szenved. A kislányt júniusban átesett egy műtéten ám a beavatkozás jóval nehezebbnek bizonyult a vártnál. Eredetileg a lábában lévő tartófémet tervezték kicserélni, végül azonban egy közel hatórás operációra került sor. A legnagyobb körültekintés ellenére a combcsontja két ponton is eltört a műtét során. A beavatkozás és a lábadozás miatt Lívia nem tudott részt venni kedvenc zenekara, a Valmar koncertjén, amelyet nagyon várt. Most azonban elmehetett a koncertjükre és találkozhatott is velük.
Lívia karácsonyra kapta a koncertjegyeket a szüleitől, sőt még egy Valmar pulóverrel is meglepték. Az üvegcsontú lány olyan szerencsés volt, hogy a koncert előtti sorban, várakozás közben megnyert egy nyereményjátékot, aminek köszönhetően a kezdés előtt találkozhatott az énekesekkel, Valkusz Milánnal és Marics Petivel.
Karácsonyra kapta a jegyeket és a pulcsit tőlünk. Sajnos nem tudunk sokkal előre tervezni, így nagyon reménykedtem, hogy nem történik vele semmi gond a koncertig
– mondta az anyuka. Lívia csontjai könnyen törnek, ezért bármikor megtörténhet a baj. Szerencsére sikerült eljutniuk a koncertre. „Nagyon szuperül sikerült. A srácok nagyon kedvesek voltak. Livi átadott nekik egy rajzot is, örültek neki. Nagyon jól éreztük magunkat, Livinek egyik nagy vágya teljesült.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.