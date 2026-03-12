"Szeretnék még időt kapni a családunkkal" - megrázó vallomást tett a rákos magyar édesanya

Monoriné Venczel Emília 54 éves, kétgyermekes édesanya, feleség, testvér és sokak számára fontos barát. Mindennapjai hosszú időn keresztül a családról, a közös tervekről és a hétköznapok apró örömeiről szóltak. 2026 januárjában azonban váratlan fordulat következett be az életében: az orvosok glioblastomát, az egyik legagresszívebb agydaganat-típust állapították meg nála.
A Metropol szerint a diagnózis óta Emília és családja számára minden nap különös értéket kapott. Az együtt töltött idő, egy ölelés vagy akár egy csendes közös vacsora is felbecsülhetetlenné vált. A betegség következtében Emília beszéd- és kommunikációs képességei jelentősen romlottak, ezért gondolatait és érzéseit ma már szerettei segítségével tudja megosztani másokkal.
Szeretnék élni. Szeretnék meggyógyulni. Szeretnék még időt kapni a családommal, a szeretteimmel. Látni a következő ünnepeket, a közös vacsorákat és a mindennapok apró csodáit
– fogalmaz Emília.
A jelenlegi kezelések mellett egy új lehetőség is felcsillant a család számára. A litvániai PreciOnco Clinic intézményében személyre szabott immunterápiás kezelés válhat elérhetővé, amely egy speciális rákellenes vakcinán alapul. A módszer lényege, hogy az immunrendszert segítik abban, hogy felismerje és elpusztítsa a daganatos sejteket, ezzel növelve a túlélési esélyeket és javítva az életminőséget. Emellett Németországban is találtak egy hasonló terápiás lehetőséget, ami tovább erősíti a család reményét arra, hogy létezhet megoldás.
A kezelés azonban rendkívül drága, és az egészségbiztosítás nem fedezi a költségeit, ezért a család kénytelen segítséget kérni. Emília férje, Gyuri számára különösen nehéz ez az időszak.
A feleségem a mindenem. A szerelmünk nem múlt el, sőt talán most még erősebb. Minden nap azért küzdünk, hogy együtt maradhassunk
– mondta a Metropolnak Monori György Csaba, majd hozzátette: bár mindketten igyekeznek saját erőből megoldani a helyzetet, egy ekkora összeg előteremtése egy átlagos család számára szinte lehetetlen. A pontos költségekről nem kívánt részleteket elárulni.
A család fiának szerepe is különösen fontos ebben az időszakban. A fiatal sportoló vívóként versenyez, és kitartása nagy erőt ad a szüleinek.
A fiam kitartása tartja bennünk a lelket. Ha ő képes minden nap felállni és küzdeni a páston, akkor mi is képesek vagyunk harcolni
– mondja az édesapa.
A család nincs egyedül a nehéz küzdelemben: a Baptista Szeretetszolgálat segít nekik abban, hogy összegyűjtsék a kezeléshez szükséges anyagi forrásokat. A támogatás – legyen szó pénzbeli segítségről vagy akár a történet megosztásáról – mind hozzájárulhat ahhoz, hogy Emília több időt tölthessen szeretteivel, és még számos közös emléket élhessen át velük.
Emília kérése egyszerű és őszinte: szeretne élni, és szeretné együtt megélni a következő ünnepeket a családjával. Ehhez kér most segítséget az emberektől.
