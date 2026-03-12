"Szeretnék még időt kapni a családunkkal" - megrázó vallomást tett a rákos magyar édesanya

Monoriné Venczel Emília 54 éves, kétgyermekes édesanya, feleség, testvér és sokak számára fontos barát. Mindennapjai hosszú időn keresztül a családról, a közös tervekről és a hétköznapok apró örömeiről szóltak. 2026 januárjában azonban váratlan fordulat következett be az életében: az orvosok glioblastomát, az egyik legagresszívebb agydaganat-típust állapították meg nála.

Így küzd Emília családja az agydaganat ellen

Küzdelem az agydaganattal

A Metropol szerint a diagnózis óta Emília és családja számára minden nap különös értéket kapott. Az együtt töltött idő, egy ölelés vagy akár egy csendes közös vacsora is felbecsülhetetlenné vált. A betegség következtében Emília beszéd- és kommunikációs képességei jelentősen romlottak, ezért gondolatait és érzéseit ma már szerettei segítségével tudja megosztani másokkal.

Szeretnék élni. Szeretnék meggyógyulni. Szeretnék még időt kapni a családommal, a szeretteimmel. Látni a következő ünnepeket, a közös vacsorákat és a mindennapok apró csodáit

– fogalmaz Emília.

A jelenlegi kezelések mellett egy új lehetőség is felcsillant a család számára. A litvániai PreciOnco Clinic intézményében személyre szabott immunterápiás kezelés válhat elérhetővé, amely egy speciális rákellenes vakcinán alapul. A módszer lényege, hogy az immunrendszert segítik abban, hogy felismerje és elpusztítsa a daganatos sejteket, ezzel növelve a túlélési esélyeket és javítva az életminőséget. Emellett Németországban is találtak egy hasonló terápiás lehetőséget, ami tovább erősíti a család reményét arra, hogy létezhet megoldás.

A kezelés azonban rendkívül drága, és az egészségbiztosítás nem fedezi a költségeit, ezért a család kénytelen segítséget kérni. Emília férje, Gyuri számára különösen nehéz ez az időszak.

A feleségem a mindenem. A szerelmünk nem múlt el, sőt talán most még erősebb. Minden nap azért küzdünk, hogy együtt maradhassunk

– mondta a Metropolnak Monori György Csaba, majd hozzátette: bár mindketten igyekeznek saját erőből megoldani a helyzetet, egy ekkora összeg előteremtése egy átlagos család számára szinte lehetetlen. A pontos költségekről nem kívánt részleteket elárulni.