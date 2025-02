Ezekkel az anyagokkal vigyázz, ha takarítasz, mérgezőek!

Takarítás során a nehezen tisztítható felületek és a makacs foltok sok bosszúságot okozhatnak, ezért akár többféle tisztítószert is összeöntünk a még hatásosabb eredmény érdekében. Legyünk óvatosak, rossz kombinációban erősen maró hatásúak lehetnek, de akár mérgező gázok is felszabadulhatnak. A Fanny Magazin összegyűjtötte, mi mindennel kell óvatosan bánni otthon.

Nagyon nem mindegy, mivel takarítunk

A forralás nem jó ötlet

Az ecet különféle kórokozók ellen és még olyan makacs szennyeződések esetén is használható, mint a penész. Nem megfelelő szellőztetés vagy használat során tűzveszélyessé válhat, emellett 39 fok felett robbanásveszélyes gőz-levegő keverékek keletkezhetnek belőle, főleg akkor, amikor erős oxidáló szerekkel kerül kapcsolatba, például ammóniával.

Belélegezve köhögést okoz

A klórtartalmú vegyszerek használata és belégzése már önmagában is veszélyes, de amennyibe a klóros tisztítószer sav tartalmú tisztítószerrel érintkezik, klórgáz szabadul fel, ami köztudottan egészségre veszélyes hatást fejt ki: irritálja a nyálkahártyát, köhögtet, könnyeztet és akár tüdővizenyőt is okozhat.

Nehezebben megy a levegővétel

Ha a fehérítő és az ammónia tartalmú szereket vegyítjük, klóramin gáz keletkezik, ami irritálhatja a szemet és az orrot, továbbá légzési nehézségeket okozhat. Nagy mennyiségben belélegezve a belső szervek károsodását is okozhatja. Ha az ammónia koncentrációja elég magas, akkor hidrazin képződhet, ami nemcsak mérgező, hanem robbanásveszélyes is. Sok tisztítószer, például az ablak és üvegtisztító vagy fémtisztító tartalmaz ammóniát, ezért mindig olvassuk el a címkét keverés előtt.

Észrevétlenül elfogyasztjuk

A hipó hatékonyan fertőtlenít, és fehérítésre is kiválóan használható, és mivel erős fertőtlenítő, van, akinek eszébe jut bevetni a zsíros edényeknél. Ne tegyük, mert a maradványai a tányéron, poháron még rákkeltőek is lehetnek. Ráadásul alkohol kombinálásával kloroformot eredményez. Ez szintén irritálja a nyálkahártyát és a szemet, illetve ártalmas lehet az idegrendszerre, a tüdőre, a vesére, a májra és a szívre is.