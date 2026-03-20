„Az orvosok félvállról vették a fiam tüneteit – a diagnózis után zokogni kezdtem”

Egy édesanya szerint az orvosok kezdetben félreértelmezték fia súlyos tüneteit, és csak akkor derült ki a valós diagnózis, amikor ő maga ragaszkodott egy vérvizsgálathoz.

A tünetek jelen voltak a fiúnál, az orvosokat mégsem érdekelte.

Sokat mondó tünetek

A 16 éves Kit Chester-Canavan tavaly áprilisban kezdett hátfájást tapasztalni, amely több napon át tartó rohamokban jelentkezett. Egy októberi biciklibaleset után a fájdalom tovább erősödött, ezért orvoshoz fordult. Ekkor azt mondták neki, hogy egyszerű mozgásszervi problémáról van szó.

A fájdalom azonban egy hónapon át sem enyhült, miközben édesanyja, az 51 éves Amanda Chester jelentős fogyást és étvágytalanságot is észlelt fiánál. A család állítása szerint az orvosok ezt követően is vírusfertőzésre gyanakodtak, és haza akarták küldeni a fiút. Az édesanya azonban vérvizsgálatot követelt. Az eredmények súlyosan megemelkedett gyulladásszintet mutattak, és 2025. november 28-án kiderült: Kit akut limfoblasztos leukémiában (B-típus) szenved.

A korábban teljesen egészséges, sportos fiú azóta kemoterápiás és immunterápiás kezeléseken vesz részt, valamint csontvelővizsgálatokon is átesik. Az orvosok szerint a kezelése várhatóan két évig tart.

Kit elmondta, hogy a diagnózis sokkolta:

Az édesanya szerint felmerül benne a kérdés, mi történt volna, ha nem ragaszkodik a további vizsgálatokhoz. Úgy véli, voltak figyelmeztető jelek, amelyeket komolyabban kellett volna venni.

A kezelések során Kit karjába egy úgynevezett PICC-vonalat helyeznek be, ami korlátozza a mindennapi tevékenységeit. Ennek ellenére pozitívan áll a helyzethez, és már tervezi a jövőt: szeretne Ázsiába utazni, többek között Vietnámba, Thaiföldre és Balira, valamint egy régóta dédelgetett álmát is megvalósítaná egy bungee jumping ugrást Új-Zélandon.

A fiú elmondta:

Ez csak egy elágazás az utamon. Egy Dávid és Góliát közötti harc, de erősebben fogok kijönni belőle.

A család adománygyűjtést indított, részben azért, hogy támogassák a Teenage Cancer Trust munkáját, amely sok segítséget nyújtott számukra a kezelés során. Amanda Chester szerint fiára rendkívüli erő és pozitivitás jellemző, ami segít átvészelni ezt a nehéz időszakot. Hozzátette: bár a következő két év komoly kihívás lesz, hisznek benne, hogy Kit felépül és teljes élet vár rá – írja a Mirror.