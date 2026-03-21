“20 testvérem van – apánk abban hitt, hogy le kell születniük az égből”

Manapság már arra is a nagycsaládos kifejezést használjuk, ha valahol három-négy gyerkőc van. Na de 21? Egy fiatal nő a közösségi médiában számolt be arról, miért lett 20 testvére, és hogy örül-e ennek.

Kelsey King Vandermyde-nek 20 testvére van: 17-tel együtt nőtt fel, hármat azonban csak felnőttként ismert meg a család Fotó: TikTok

Ilyen 20 testvér mellett az élet

Kelsey King Vandermyde Montana államban, egy mindentől távol eső vityillóban nőtt fel a családjával. Már emiatt is különleges lenne az élettörténete, hát ha még elárulja, hogy 21-en vannak összesen testvérek!

“Apám úgy hitte, hogy fent, a mennyben vannak a gyermekek lelkei, akik le akarnak születni a Földre, hogy legyen testük, és legyenek földi élményeik” – magyarázta Kelsey, miért döntött úgy az apja, hogy ilyen sok gyerkőcöt nemz.

Úgy érezte, ez a kötelessége, ez az isteni cél, hogy sok gyermeke legyen.

Az apa már igen fiatal korától így gondolkodott. Épp ezért élete egy szakaszában még a poligámiát is kipróbálta. Sajnos – tette hozzá Kelsey – a férfi apai teendői a nemzésben ki is merültek.

“Jó munkát végzett azzal, hogy sok gyereke legyen. Hogy gondoskodjon is róluk? Abban nem volt a legjobb. Amikor fiatal voltam, még azt is mondta, hogy már a születésem előtt visszavonult az apaságból!”

Kelsey elárulta: ennek ellenére örül, hogy az apjának ennyi gyereke lett, hiszen nagyon szoros kötelék alakult ki a testvérek-féltestvérek közt – hiszen nem mindannyian egy anyától származnak.

Egy másik videóban azt is felfedte: voltak olyan testvérek, akiknek a léte számukra is csak felnőttkorukban derült ki. Akadt olyan, aki még az apjuk házassága előtt született, de olyan is, aki a házasság alatt, titokban, nem az apjuk feleségétől – pontosabban feleségeitől, hiszen egy rövid ideig a többnejűség mellett is letette a voksát, hogy még több gyermeke lehessen.