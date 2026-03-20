Felhúzta a tavaszi redőnyt a természet: így fürdőznek a napsütésben az erdei állatok

Körbejárta Hódmezővásárhely és Szeged környékét Laczkó Martin, hogy az állatvilágot lencsevégre kapja. A fiatal hobbifotós lélegzetelállító fotókon mutatta meg, miként fürdőznek a tavaszi jóidőben. Mutatjuk Martin alkotásait!

Berúgta az ajtót a tavasz, az erdei állatok is megérezték / Fotó: Laczkó Martin

Hogyan ébred az állatvilág a tavaszra?

Épphogy beköszöntött a jóidő a március második hétvégéjén, családok százai eredtek útnak, hogy kicsit kiruccanjanak és megfürdőzzenek a napsütésben. Ahogy véget ért a téli szürkeség és helyét átvette a kellemes tavaszi időjárás, az állatvilág is mocorogni kezdett. Mi az hogy! Laczkó Martin a természetfotózás nagymestere, aki mindig is rajongott az erdei állatokért és azt vallja, ezerféle arcukat képesek megmutatni, csak a megfelelő pillanatban kell lencsevégre kapni őket a természetes közegükben.

Rengetegszer járt már Magyarország erdei között, hogy kémlelje a viselkedésüket. Tavasz, nyár, ősz vagy tél, neki egyre megy, akkor is útnak ered, hogy megörökítse az élőlények „évszaktáncát”. Ezúttal sem tétlenkedett, hanem nyakába vette fényképezőgépét, bepattant az autójába és több mint 100 kilométert autózott Mohácsról egészen az Alföldig, hogy lélegzetelállító fotókat készítsen róluk.

A családjával egészen vadregényes helyzetekbe csöppentek Hódmezővásárhely határában.

- A napsütéses időben múlt hétvégén kicsit elindultunk nézelődni, a fényképező természetesen utazott velünk, és az útról egy szép területen láttuk a vadakat! – mesélte lelkesen a Borsnak Martin, aki korábban azt is körbefotózta, hogyan vált Mohács hómezővé.

„Velem volt a szerencse!”

Ezúttal jég ugyan nem volt; rügyező, napsütötte táj viszont igen. Az állatvilág megörökítéséhez birka türelem kell, hiszen egyetlen nesz is elég ahhoz, és a csorda máris eliszkol. Martinnak sem volt könnyű dolga, ráadásul az idő is ellene dolgozott.

Kerestem egy helyet, ahol félre tudtunk állni az autóval. Kedvező volt a szél is, hogy tudjam a vadakat fotózni. A másik irányból volt egy kisebb forgalom, amitől megijedtek az állatok és el is mentek, de azért volt nagyjából 3 percem, hogy lekapjam őket. Velem volt a szerencse, sikerült!

– mondta a mohácsi férfi kihúzva magát, azzal zárva: Szegedre is eljutottak, ahol a magnólia-virágzást örökítették meg.