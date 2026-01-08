Hómezővé vált Mohács, drónnal fényképezte a fotós - Galéria

Megküzdött az elemekkel Laczkó Martin, hogy élete legszebb fotóit elkészíthesse. Hófúvás, szél, jégbirodalom – semmi sem tántorította el! A fiatal katona mesterfotós is, és él-hal a havazásért. Minden porcikája bizsereg ilyenkor, az országos havazás hihetetlen lázba hozta. Azonnal útnak eredt és lélegzetelállító drónfelvételeken mesélte el, milyen az, amikor a tél az úr Mohácson. Ezt látnod kell!
Hideg szél, fagy és szállingózó hópelyhek mindenhol Mohácson. A havazás a Baranya vármegyei települést sem kerülte el, napok óta vastag hótakaró borítja a családok otthonát és a környező utcákat. Ahogy Európa-szerte, úgy itthon, az országos havazás miatt szorgosan lapátol mindenki a háza táján reggelente, a hókotrók pedig rendszeresen járják az utakat. A mohácsi hó elleni csata még eltarthat egy darabig, hiszen a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a Tiszántúlon sokfelé várható újabb havazás, ami nagy valószínűséggel Mohácsot sem kerüli el. Nyugat felől csökken a felhőzet és a nap ránk kacsint, ám ezzel együtt az északnyugati szél is bekeményít, a fagy -3 Celsius fok körül alakul majd.
ILaczkó Martin, aki hivatásos katona, szabadidejében a lakosságnak szívmelengető szívességet tett. A mohácsi férfi január 7-én azért ragadott hólapátot, hogy azok előtt takarítsa el a havat, akik sajnos egyedül nem tudták volna:
nyújtott támaszt.
Szeretem a havas időjárást, én ezt nagyon élem. A családomban is van idős, aki ilyenkor nehezen tudja ellapátolni az otthona előtt a havat. Most nem kell szolgálatba mennem, ezért úgy gondoltam, hogy leveszem az idősekről és a betegekről a terhet. Ellapátolom a havat ingyen és bérmentve a házuk előtt, az udvarban. Szívesen segítek!
– árulta el Martin korábban a Ripostnak, aki akkor 10 család arcára csalt mosolyt.
Ő azonban profi fotós is. A vérében van fotózás, a mohácsi havazás pedig lázba hozta. Amint végzett a lapátolással, autóba pattant és lélegzetelállító drónfelvételeket készített a településről, ahol hómezővé vált a táj. Az elején megküzdött az elemekkel.
Gyönyörű volt és nagyon vártam, hogy a város fölé repüljön a drón. Bíztam benne, hogy kicsit alábbhagy a havazás, de persze esett és esett egyre jobban
– mesélte a férfi a Borsnak.
Nemcsak az időjárás, hanem a drónja is ellene dolgozott, ezért szorította az idő, hogy sikerrel lencsevégre tudja kapni a havas tájat.
- Mivel csak aksit vittem a drónhoz, nem tudott feltöltődni, tudtam, hogy sietnem kell a fotók kattintásával. A havazás és a havas táj, legyen az erdő vagy város, mindig ad egy belső hangot, hogy most kell fotóznom, itt van, végre, ezt várom egész télen! Végül szerencsére jól ment minden. Izgalmas látvány volt, a mohácsi Duna híd elemei, a hatalmas Clark Ádám úszódaru, a hó és a Duna kontrasztja – zárta szavait a férfi.
Martin fotóit a téli Mohácsról itt nézheted meg:
