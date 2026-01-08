Hómezővé vált Mohács, drónnal fényképezte a fotós - Galéria

Megküzdött az elemekkel Laczkó Martin, hogy élete legszebb fotóit elkészíthesse. Hófúvás, szél, jégbirodalom – semmi sem tántorította el! A fiatal katona mesterfotós is, és él-hal a havazásért. Minden porcikája bizsereg ilyenkor, az országos havazás hihetetlen lázba hozta. Azonnal útnak eredt és lélegzetelállító drónfelvételeken mesélte el, milyen az, amikor a tél az úr Mohácson. Ezt látnod kell!

A havazás gyönyörű arcát mutatja meg egy mohácsi fotós / Fotó: Laczkó Martin

A havazás miatt nemcsak fényképezőgépet, lapátot is ragadott

Hideg szél, fagy és szállingózó hópelyhek mindenhol Mohácson. A havazás a Baranya vármegyei települést sem kerülte el, napok óta vastag hótakaró borítja a családok otthonát és a környező utcákat. Ahogy Európa-szerte, úgy itthon, az országos havazás miatt szorgosan lapátol mindenki a háza táján reggelente, a hókotrók pedig rendszeresen járják az utakat. A mohácsi hó elleni csata még eltarthat egy darabig, hiszen a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a Tiszántúlon sokfelé várható újabb havazás, ami nagy valószínűséggel Mohácsot sem kerüli el. Nyugat felől csökken a felhőzet és a nap ránk kacsint, ám ezzel együtt az északnyugati szél is bekeményít, a fagy -3 Celsius fok körül alakul majd.

Laczkó Martin, aki hivatásos katona, szabadidejében a lakosságnak szívmelengető szívességet tett. A mohácsi férfi január 7-én azért ragadott hólapátot, hogy azok előtt takarítsa el a havat, akik sajnos egyedül nem tudták volna:

időseknek,

beteg, mozgáskorlátozott személyeknek,

és otthonuktól távol lévő családoknak

nyújtott támaszt.

Szeretem a havas időjárást, én ezt nagyon élem. A családomban is van idős, aki ilyenkor nehezen tudja ellapátolni az otthona előtt a havat. Most nem kell szolgálatba mennem, ezért úgy gondoltam, hogy leveszem az idősekről és a betegekről a terhet. Ellapátolom a havat ingyen és bérmentve a házuk előtt, az udvarban. Szívesen segítek!

– árulta el Martin korábban a Ripostnak, aki akkor 10 család arcára csalt mosolyt.

A profi fotós korábban önzetlenül lapátolta el a havat a nyugdíjasok háza előtt / Fotó: Laczkó Martin

„Izgalmas látvány volt”

Ő azonban profi fotós is. A vérében van fotózás, a mohácsi havazás pedig lázba hozta. Amint végzett a lapátolással, autóba pattant és lélegzetelállító drónfelvételeket készített a településről, ahol hómezővé vált a táj. Az elején megküzdött az elemekkel.

Gyönyörű volt és nagyon vártam, hogy a város fölé repüljön a drón. Bíztam benne, hogy kicsit alábbhagy a havazás, de persze esett és esett egyre jobban

– mesélte a férfi a Borsnak.