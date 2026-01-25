„A sok erőfeszítésnek és fejlesztésnek meg lett a gyümölcse” – az orvosok lemondtak róla, mégis tíz éves lett Hanna

Agyvérzéssel látta meg a napvilágot a Heves vármegyei Nagyúton élő Czékmány Hanna. A terhesség alatt felderítetlen vesevéna trombózis alakult ki nála, és a születésekor három vérrög szóródott szét az agyában. A gyermek emiatt sztrókot kapott, amihez epilepszia és központi idegrendszeri sérülés is társul.

Fotó: olvasói fotó

A sztrók egy életre megpecsételte Hanna sorsát

A sztrók egy életre megpecsételte Hanna sorsát. Az orvosok nem sok esélyt láttak arra, hogy a gyermeket élete végéig nem szondán keresztül kell majd táplálni. A szülei azonban nem adták fel, és mindvégig bíztak benne, hogy a kislány állapotában javulás lesz.

A sok erőfeszítésnek és fejlesztésnek meg lett a gyümölcse. Hanna sok mindent ért, és szavakat ki is tud mondani a saját kis nyelvezetén

– mondja Barczai Zsuzsanna a gyermek édesanya, aki a nap minden percét Hanna mellett tölti.

Hanna kerekesszékben éli az életét és számára a folyamatos fejlesztések és jelentik a fejlődést

Fotó: olvasói fotó

Hanna kerekesszékben éli az életét és számára a folyamatos fejlesztések és jelentik a fejlődést, ezért a szülőkre hatalmas anyagi teher hárul, és alapítványt hoztak létre, hogy a megnövekedett kiadásaikat fedezni tudják.

Rendszeresen járunk fejlesztésekre, és ennek a jótékony hatása érezhető is Hannánál. Ezek havonta öt napos terápiák, és 350 ezer forintba kerülnek, amihez még egyéb költségek is társulnak. Hanna pelusa, a gyógyszerek, az étrend kiegészítők és az utazás költségei. Ezek még havonta még 70 ezer forint kiadást jelentenek, amit az alapítványunkba beérkezett pénzekből tudjuk fedezni

– folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy az idei év lesz az első, hogy már az adók egy százalékát nekik is fel lehet ajánlani. A család bízik benne, hogy sokan melléjük állnak a betegséggel vívott harcukba, és így idén még több fejlesztésre el tudnak jutni gyermekükkel.

Ha segíteni szeretnél Hannának ITT tudod a családdal felvenni a kapcsolatot!