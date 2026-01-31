Tragédia: összeesett és meghalt egy 24 éves nő, miközben édesanyja a kislányára vigyázott

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 15:30
Felfoghatatlan tragédia érte egy brit család életét: egy teljesen egészségesnek hitt, 24 éves fiatal nő hirtelen összeesett otthonában, és többé nem ébredt fel. Édesanyja, Vicki Roberts szerint a történtek örökre összetörték az életét.

Összeesett és meghalt az anya
Összeesett az anya, többé nem ébredt fel
Fotó: Lightspring

Összeesett, majd leállt az anya szíve

A fiatal édesanya, Chloe, az elmúlt napokban rosszul érezte magát, ám úgy gondolta, csupán egy makacs mellkasi fertőzés gyötri. Köhögött, fejfájásra panaszkodott, de mindezt a szemüvegének tulajdonította, ezért senki sem sejtette, hogy komoly baj lehet. A végzetes nap novemberben érkezett el. Vicki éppen Chloe négyéves kislányára, Nancyre vigyázott, amikor este hét óra körül telefonhívást kapott lánya új párjától. A férfi kétségbeesetten közölte, hogy Chloe nem lélegzik.

„Azt hittem, csak viccel”

 – emlékezett vissza az édesanya. 

„Aztán megmutatta a mentőket, akik már dolgoztak rajta, és akkor tudtam, hogy ez valóság.”

A mentősök közel egy órán át küzdöttek Chloe életéért, végül sikerült újraindítaniuk a szívét, így kórházba szállították. Chloe azonban soha nem nyerte vissza az eszméletét. A vizsgálatok kimutatták, hogy egy agyi aneurizma megrepedt, és súlyos vérzést okozott az agyában. Az orvosok közölték a családdal: nem tudnak segíteni rajta.

Vicki elmondta, hogy még elbúcsúzhatott lányától. 

„Megengedték, hogy megpusziljam, mielőtt elvitték. Nem tudtam elhinni, hogy a kislányom elment. Soha nem volt beteg.”

A legnehezebb pillanat azonban ezután következett: Vickinek el kellett mondania négyéves unokájának, Nancynek, hogy az édesanyja soha többé nem tér vissza. A kislány azóta nagymamájával él.

„Chloe csak 24 éves volt. Boldog volt, új kapcsolatot kezdett, újraépítette az életét. Soha nem gondoltam volna, hogy előbb veszítem el őt, mint ő engem”

 – mondta megtörten az édesanya.

Vicki szerint lánya mindenkinek segített, akinek csak tudott. Életvidám személyiség volt, akinek mosolya beragyogta a környezetét. Imádott énekelni, kedvenc előadója Adele volt – a temetésén egy felvételt is lejátszottak róla, tudta meg a Mirror

 

