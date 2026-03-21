“A szívem bármelyik pillanatban felrobbanhat!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 09:30
Pokoli sors vár egy fiatal lányra. Ritka szívbetegsége miatt az élete bármelyik pillanatban véget érhet.

A végzet folyamatosan kísérti a fiatal lányt, aki előtt még ott állna az élet. Ritka és súlyos szívbetegsége azonban azt jelenti, hogy minden percet, minden pillanatot abban a tudatban kell leélnie, hogy talán az lesz az utolsó.

Grace egy súlyos, ám – ahogy ő fogalmaz – láthatatlan szívbetegséggel küzd, mely bármikor végzetes lehet   Fotó: YouTube

Grace mindig is kitűnt kortársai közül: sokkal magasabb, nagyobb volt náluk kisgyerekként, azonban csak kilencéves korában derült ki, hogy mindez egy súlyos és örökletes genetikai betegségnek köszönhető. A Marfan-szindróma alapvetően a kötőszövetekre van hatással, gyengítve a szövetek rugalmasságát, ugyanakkor a betegek életére a súlyos szív- és érrendszeri elváltozások jelentik a legnagyobb veszélyt. Grace esetében mindez azt jelenti, hogy az aortája szinte papírzsebkendő vastagságú, így bármikor felszakadhat.

Grace pontosan tisztában van állapota veszélyeivel: az élete gyakorlatilag bármikor véget érhet, minden előjel nélkül.

A fenyegető végzet folyamatosan jelen van, a szívem bármikor felrobbanhat. Szó szerint egy ketyegő bomba

 – magyarázta a Truly kamerái előtt a michigani Plymouht-ban élő lány, aki a diagnózis óta elhatározta: igyekszik a lehető legtöbb emberrel megismertetni ezt a ritka és kegyetlen állapotot, ugyanakkor azt is megmutatni, hogy így is lehet a lehetőségekhez képest a legteljesebb életet élni. Mint vallja: a lehető legjobbat kell kihozni még a legrosszabb helyzetekből is.

A 190 centi magas Grace elárulta: szülei sokáig azt hitték, csak azért nőtt nagyra, mert a családban sokan magasak. Aztán kiderült az igazság, ami mindent megváltoztatott…

“Azt gondoltam, tudom, hogy gondoskodjak erről a lányról, együtt képesek leszünk rá. A szíve miatt persze minden egyes nap aggódtam, mert túl sokat tudtam” – árulta el a lány egészségügyben dolgozó, EKG-asszisztens édesanyja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
