“A szívem bármelyik pillanatban felrobbanhat!”

A végzet folyamatosan kísérti a fiatal lányt, aki előtt még ott állna az élet. Ritka és súlyos szívbetegsége azonban azt jelenti, hogy minden percet, minden pillanatot abban a tudatban kell leélnie, hogy talán az lesz az utolsó.

Grace egy súlyos, ám – ahogy ő fogalmaz – láthatatlan szívbetegséggel küzd, mely bármikor végzetes lehet Fotó: YouTube

Grace mindig is kitűnt kortársai közül: sokkal magasabb, nagyobb volt náluk kisgyerekként, azonban csak kilencéves korában derült ki, hogy mindez egy súlyos és örökletes genetikai betegségnek köszönhető. A Marfan-szindróma alapvetően a kötőszövetekre van hatással, gyengítve a szövetek rugalmasságát, ugyanakkor a betegek életére a súlyos szív- és érrendszeri elváltozások jelentik a legnagyobb veszélyt. Grace esetében mindez azt jelenti, hogy az aortája szinte papírzsebkendő vastagságú, így bármikor felszakadhat.

Grace pontosan tisztában van állapota veszélyeivel: az élete gyakorlatilag bármikor véget érhet, minden előjel nélkül.

A fenyegető végzet folyamatosan jelen van, a szívem bármikor felrobbanhat. Szó szerint egy ketyegő bomba

– magyarázta a Truly kamerái előtt a michigani Plymouht-ban élő lány, aki a diagnózis óta elhatározta: igyekszik a lehető legtöbb emberrel megismertetni ezt a ritka és kegyetlen állapotot, ugyanakkor azt is megmutatni, hogy így is lehet a lehetőségekhez képest a legteljesebb életet élni. Mint vallja: a lehető legjobbat kell kihozni még a legrosszabb helyzetekből is.

A 190 centi magas Grace elárulta: szülei sokáig azt hitték, csak azért nőtt nagyra, mert a családban sokan magasak. Aztán kiderült az igazság, ami mindent megváltoztatott…

“Azt gondoltam, tudom, hogy gondoskodjak erről a lányról, együtt képesek leszünk rá. A szíve miatt persze minden egyes nap aggódtam, mert túl sokat tudtam” – árulta el a lány egészségügyben dolgozó, EKG-asszisztens édesanyja.