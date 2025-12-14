„Teljesen egészséges kisfiúként született, soha nem volt vele semmilyen probléma” – a kétéves Balázs műszívvel várja a csodát

Balázs műszívvel él. A kórházi ágyon ülve integet ki az ablakon keresztül és puszit dob. Ő egy igazi kis hős. Kétéves, ragyogó szemű kisfiú, de szíve helyett egy gép végzi a munkát. Balázs a budapesti Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) falai között várja a csodát. Az orvosok műszívkezeléssel tartják életben a dilatatív kardiomiopátiában szenvedő gyermeket, aki kiemelt helyen szerepel a szívátültetési várólistán. Édesanyja megható őszinteséggel beszél arról a hősies küzdelemről, amit az otthonukká vált kórházi szobában folytatnak, bízva abban, hogy a nemzetközi Eurotransplant hálózat időben elhozza számára az életet adó új szívet.
A naptár lassan közeledik a karácsonyhoz, de a budapesti Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) egy szobájában másfajta visszaszámlálás zajlik. Itt él a mindössze kétéves, tündéri Balázs, aki a modern orvostudomány vívmányának, egy műszívnek a segítségével küzd minden egyes nap az életéért, miközben az életmentő szívtranszplantációra vár.
Balázs édesanyja, Csilla, az intézet anyaszállóján lakik. Reggeltől estig fia mellett van, a kórházi szoba lett a menedékük, ahol a remény és a végtelen szeretet lakik. Judit szívszorítóan mesélte el, hogyan változott meg az életük alig pár hónap alatt:
Ő egy teljesen egészséges kisfiúként született, soha nem volt vele semmilyen probléma
- meséli az édesanya meghatottan.
Október 31-én, a semmiből indult minden. Csak annyit láttam rajta, hogy valami nem stimmel. Nem akart enni, kicsit bágyadtabb volt, és volt egy rossz megérzésem.
A rossz megérzés beigazolódott. A miskolci ügyeleten a kiszáradás gyanúja után hamar kiderült a szörnyű diagnózis: dilatatív kardiomiopátia. Balázs bal kamrája már nem működött. A szülők november 2-án érkeztek rohammentővel Budapestre, és még aznap este meg kellett történnie a beavatkozásnak.
Még aznap este a műszívre rá kellett tenni, mert annyira romlott az állapota, hogy a gyógyszerek sem segítettek. Ő egy hős. Türelmes. Most már a kedve is jó, sokat játszunk. Néha rossz már neki, hogy szeretne mozogni, szeretne kijönni az ágyból, de még nem lehet. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon ügyes és erős.
- folytatja a megrázó történetet Csilla.
Balázs szíve helyett most egy komplex gép végzi a munkát, fenntartva a kisfiúban az életet, és ezzel megteremtve a lehetőséget a transzplantációra. A GOKVI, mint a gyermek szívátültetésekért felelős intézet, nagy tapasztalattal rendelkezik a hasonló, nehéz sorsú betegek kezelésében.
Prof. dr. Andréka Péter, a kórház igazgatója kiemelte a műtéti team felkészültségét és a nemzetközi együttműködés fontosságát:
Intézetünk a gyermekkorú, csecsemőkorú szívátültetésekért felelős. Ebben a beteg csoportban összesen körülbelül 10 szívátültetést végeztünk 2025-ben. A várólisták élnek, folyamatosan vannak gyermek- és felnőtt betegeink is természetesen a várólistán.
Balázs esetében az idő a kulcs, és a donor szerv, ami a legváratlanabb pillanatban, külföldről is érkezhet. Magyarország Eurotransplant ország, így a szervek nemcsak belföldről, hanem a nemzetközi hálózaton keresztül is elérhetőek.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor nemcsak egy csapat van itt a házban, aki a szívátültetésért felelős, hanem kettő
- magyarázza az igazgató a logisztikai kihívásokat.
El kell mennünk a szervért, nagyon sokszor repülőgéppel megyünk, ott megtörténik a szervkivétel karácsony közepén is, és úgy hozzuk vissza a szervet. A második csapat már ott van a műtőben a beteggel, és amint megérkezik a szerv, elkezdődik a műtét.
Ez a bonyolult folyamat Balázs esélye, ezt az édesanya is tudja.
Külföldről is kaphatunk bárhonnan szervet.
Balázs most lesz decemberben kétéves, és legszebb születésnapi ajándéka, az új szív lehetne. Anyukája hősnek tartja a fiát, aki a gépekhez kötve is játszik, nevet, és minden erejével kapaszkodik az életbe.
A GOKVI-ban zajló életmentő munka és Balázs bátor küzdelme csendes emlékeztető mindannyiunk számára a szervdonáció fontosságára. Balázs és családja türelmesen várnak arra a hívásra, ami egy pillanat alatt indítja el az egész intézetet, hogy a kisfiúnak esélye legyen arra a szabad életre, amiről most még csak az ágy szélén álmodhat.
Minden óra, amit a műszív segítségével nyer, egy lépés a gyógyulás felé. Balázs és édesanyja kitartása valódi tanúságtétel az élet erejéről és a feltétel nélküli anyai szeretet végtelen erejéről.
