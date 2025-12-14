„Teljesen egészséges kisfiúként született, soha nem volt vele semmilyen probléma” – a kétéves Balázs műszívvel várja a csodát

Balázs műszívvel él. A kórházi ágyon ülve integet ki az ablakon keresztül és puszit dob. Ő egy igazi kis hős. Kétéves, ragyogó szemű kisfiú, de szíve helyett egy gép végzi a munkát. Balázs a budapesti Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) falai között várja a csodát. Az orvosok műszívkezeléssel tartják életben a dilatatív kardiomiopátiában szenvedő gyermeket, aki kiemelt helyen szerepel a szívátültetési várólistán. Édesanyja megható őszinteséggel beszél arról a hősies küzdelemről, amit az otthonukká vált kórházi szobában folytatnak, bízva abban, hogy a nemzetközi Eurotransplant hálózat időben elhozza számára az életet adó új szívet.

A kétéves Balázs műszívvel, steril szobában, ebben az ágyban tölti mindennapjait. Boldogan integet a kameráknak Fotó: Bors

Balázs műszívnek köszönhetően él

A naptár lassan közeledik a karácsonyhoz, de a budapesti Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) egy szobájában másfajta visszaszámlálás zajlik. Itt él a mindössze kétéves, tündéri Balázs, aki a modern orvostudomány vívmányának, egy műszívnek a segítségével küzd minden egyes nap az életéért, miközben az életmentő szívtranszplantációra vár.

Semmiből jött a baj

Balázs édesanyja, Csilla, az intézet anyaszállóján lakik. Reggeltől estig fia mellett van, a kórházi szoba lett a menedékük, ahol a remény és a végtelen szeretet lakik. Judit szívszorítóan mesélte el, hogyan változott meg az életük alig pár hónap alatt:

Ő egy teljesen egészséges kisfiúként született, soha nem volt vele semmilyen probléma

- meséli az édesanya meghatottan.

Csilla egy emelettel lejjebb, a nővérszállón lakik. Minden pillanatban kisfia mellett van és együtt várják a csodát Fotó: Bors

Október 31-én, a semmiből indult minden. Csak annyit láttam rajta, hogy valami nem stimmel. Nem akart enni, kicsit bágyadtabb volt, és volt egy rossz megérzésem.

A rossz megérzés beigazolódott. A miskolci ügyeleten a kiszáradás gyanúja után hamar kiderült a szörnyű diagnózis: dilatatív kardiomiopátia. Balázs bal kamrája már nem működött. A szülők november 2-án érkeztek rohammentővel Budapestre, és még aznap este meg kellett történnie a beavatkozásnak.

Még aznap este a műszívre rá kellett tenni, mert annyira romlott az állapota, hogy a gyógyszerek sem segítettek. Ő egy hős. Türelmes. Most már a kedve is jó, sokat játszunk. Néha rossz már neki, hogy szeretne mozogni, szeretne kijönni az ágyból, de még nem lehet. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon ügyes és erős.

- folytatja a megrázó történetet Csilla.