Titkos üzenetet talált a Starbucks poharán, teljesen ledöbbent

Amikor betérünk egy kávézóba, a baristákra jellemző, hogy egy rövid üzenetet firkálnak a kávéscsészénkre, általában azzal biztatva, hogy „legyen szép napod” vagy „mosolyogj tovább”. Ám egy Starbucks barista üzenete hatalmas felkavarodást keltett.

Az üzenetek gyakran egyszerű gesztusok, amelyek feldobhatják emberek napját, különösen, ha valaki kicsit lehangoltnak érzi magát. A Starbucks baristája ezen a napon azonban rájött, hogy ezeket az üzeneteket nem mindig a szándékának megfelelően értelmezik.

Az Ari és Noe Chance nevű ikrek által közzétett TikTok videóban az egyik testvér egy kávéspoharat tartott a magasba, amelynek tetején a „titkos üzenet” felirat állt, egy nagy nyíllal lefelé, az alján lévő apró betűs szövegre mutatva, ami az arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az ital forró.

A Starbucks barista üzenete

Alul egy angol szöveg volt bekarikázva, amely általában a következő tájékoztatást nyújtja a vásárlóknak – magyarra lefordítva:

Vigyázat, az ital, amit fogyasztani készül, rendkívül forró.

A Starbucks alkalmazottja azonban áthúzott több szót, így az üzenet végül így szólt – szintén angolról magyarra lefordítva:

Vigyázat, te rendkívül forró vagy!

A nőt teljesen zavarba hozta az eset, és a videóban elmondta, hogy nem tud majd többé visszatérni abba a kávézóba, annyira megalázva érzi magát.

A nézők között megoszlottak a vélemények a romantikus gesztussal kapcsolatban: egyesek aranyosnak nevezték, míg mások azon tűnődtek, vajon hány másik vendég kapott már hasonló üzenetet a baristától.

Valaki azt írta:

Ez simán ment neki, nem fogok hazudni.

Más cinikusan kommentálta: