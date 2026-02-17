A kórházban mondta ki a boldogító igent, miután túlélte a lángokat

Egy floridai kórház segített egy égési sérült betegnek emlékezetes esküvőt szervezni. Az HCA Florida Kendall Kórház szervezte meg a 34 éves Arianna Esquiline és vőlegénye, Elvin ceremóniáját a kórház kápolnájában, ahol kimondták a boldogító igent.
Több mint egy hónappal azután került sor a ceremóniára, hogy Arianna január harmadikán harmadfokú égési sérüléseket szerzett a testfelülete egyharmadán egy grillsütővel kapcsolatos baleset következtében. A közelmúltbeli sérülései ellenére Arianna rendíthetetlenül kitartott amellett, hogy hozzá akar menni élete szerelméhez, és nem akar tovább várni. Február 13-án a kórház meg is osztotta az emberekkel ezt a megrendítő történetet.
Épp időben Valentin-napra, Arianna története emlékeztet minket arra, hogy a szeretet és a remény még a legnehezebb pillanatokban is megjelenhet
- írták bejegyzésükben.
A kórház nyilatkozata szerint a pár nem akart várni, a személyzet pedig megszervezte a nagy napot a kápolnájukban. „Kórházi családként megtiszteltetés számunkra, hogy betegeinket nemcsak a gyógyulásukban, hanem az élet legjelentősebb pillanataiban is támogathatjuk” - írták.
A kórház égési sebésze, Dr. Jonathan Freedman azt mondta, hogy sokat javult Arianna állapota, és mindannyian nagyon büszkék rá. Az asszony ennek ellenére még mindig az égési sérültek intenzív osztályán lábadozik.
A rehabilitációja miatt több műtéten is át fog esni. Azt tervezik, hogy ezután újdonsült férjével közösen visszatérnek Fort Myers-i otthonukba. A lapoknak a megégett nő azt nyilatkozta: balesete ráébresztette arra, mi az, ami igazán fontos az életben.
(People)
