"Állandóan azt mondták, hogy egészségesnek tűnök, nem lehet bajom: rákos voltam"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 19:30
Hiába követelt válaszokat tüneteire, állandóan elutasították őt.

Vérrákkal diagnosztizálták azt a 22 éves Abby Maxwell-t, aki hiába járt többször háziorvosánál, közölték vele, nem lehet baja, mivel egészségesnek tűnik és a szorongása az, ami a tüneteit okozza. Ennek ellenére egy év alatt, diéta nélkül 38 kilót fogyott és rendszeresen küzdött hányingerrel, rosszulléttel. Érezte, valami komoly dolog áll a háttérben, azonban hiába követelt válaszokat, elutasították. 

Az orvosok szorongásra fogták tüneteit, de valójában rákos volt. / Fotó: Pexels

Emlékszem, az egyik alkalommal a háziorvosom azt mondta: "Egészségesnek tűnsz, szóval biztosan jól vagy", de én tudtam, hogy valami nincs rendben. Tudtam, hogy beteg vagyok, a tüneteim nem voltak normálisak. Miután azonban több orvos is elutasított, megalázottnak, elkeseredettnek és frusztráltnak éreztem magam. Elérték, hogy megkérdőjelezzem a saját gondolataimat és érzéseimet 

- emlékezett vissza Abby.

 

Nem gondolta, hogy rákos lehet 

Az idő telt, válaszokat nem kapott, majd egy csomó is megjelent a hónaljánál. Ekkor végre további vizsgálatokra küldték, egy ultrahang és biopszia után pedig 2023-ban kiderült, Abby vérrákkal, non-Hodgkin típusú limfómával küzd. 

Habár azt tudtam, valami nincs rendben velem, azt nem gondoltam, hogy rák. Sosem sejtettem 

- árulta el a fiatal nő, aki kórmegállapítását követően mégis megkönnyebbülve érezte magát.

Bebizonyosodott, hogy nem képzeltem be az egészet és ez egyfajta megkönnyebbülést adott, mert végre fel tudtam dolgozni, mi vár rám

 - közölte a fiatal, aki hat kemoterápiás kezelésen esett át Skóciában, amelyek szerencsére hatottak, így most, 26 évesen már két és fél éve rákmentes. Azt azonban tudja, a küzdelem nem ér véget azzal, hogy kimondják az orvosok, meggyógyult.

A kezelésnek rengeteg hosszú távú hatása lehet, például krónikus fáradtság vagy termékenységi problémák. Az ízületeim és a csontjaim miatt úgy érzem, már nem tudok úgy mozogni, mint régen. Vannak mentális hatások, hiszen fel kell dolgoznod, mi történt veled

 - idézte őt a Mirror.

 

