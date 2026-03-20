Azt hitte, csak gyomorrontás: vastagbélrákkal küzdött a családanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 17:30
A 39 éves nő egy ritka műtétnek köszönhetően gyógyult meg.

Amy Picciolit azok után diagnosztizálták vastagbélrákkal, hogy ő csupán gyomorrontás gyanújával kereste fel háziorvosát. Akkor is csupán azért, mert attól félt, kiszárad. Ezen felül ugyanis semmilyen tünete nem volt. Ebben pedig azért biztos, mert nagyon tudatos a teste változásaival kapcsolatban, mindig nagyon odafigyelt az egészségére. Épp ezért érte hatalmas sokként a diagnózis. 

Gyomorrontásra panaszkodott, vastagbélrákkal küzdött / Illusztráció: Pexels

Sokkoló volt számomra, hogy mindez mindenféle jel vagy tünet nélkül történt. Amikor megtudtam, milyen mértékben terjedt szét a rák a testemben, azonnal elfogott a pánik és a félelem. A rák az egész májamat elborította. Olyan esetekben, amikor csak a máj egyik oldalára korlátozódik, azt a részt egyszerűen eltávolítják, de az én esetemben az állapotom miatt már nem volt lehetséges a műtéti eltávolítás

- emlékezett vissza a 39 éves nő, akinek ugyan kemoterápiás kezelései hatottak, de nem volt rá esély, hogy az teljesen eltünteti majd a rákot a májából. Épp ezért a teljes gyógyulás érdekében egy reménye maradt: a májátültetés.

 

Ritka műtét gyógyította fel a rákból

Amy szerencséjére azonban egy gyermekkori barátja felajánlotta, hogy donor lesz, így tavaly év végén át is esett az operáción. A ritka műtét pedig odáig vezetett, hogy Amy mostanra, mindössze három hónappal a beavatkozás után már rákmentes lett a legújabb vérvizsgálati eredménye szerint.

Újra a régi önmagam vagyok. Az első egy-két hét nagyon nehéz volt, de a negyedik hétre már felkeltem, mozogtam, és kezdtem visszatérni a normális élethez. Körülbelül két hónap után újra elkezdtem edzeni. Most három hónap telt el, és teljesen normálisan érzem magam. Hihetetlen, mire képes a test

- idézte őt a UNILAD.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
