"Annyit tud, hogy a kis fejében vannak bajkeverő sejtek" - egy nagyon ritka daganattal küzd az 5 éves Kristófka

Kristóf 2020-ban született Ausztriában, édesanyja azonban lemondott róla, így a kisfiút nevelőszülők vették magukhoz. Mivel édesanyja magyar származású volt, ezért Kristóf idővel Magyarországra került, ahol egy másik nevelőcsaládhoz költözött átmenetileg. Bár Kristófot mindkét család hatalmas szeretettel vette körbe, végleges otthont ők nem tudtak nyújtani. Volt azonban egy szolnoki házaspár, Adrienn és Zoltán, akik már nagyon régóta vágytak saját gyermekre. Az élet úgy rendezte, hogy útjaik találkozzanak. Egy ritka betegség azonban most beárnyékolja a család önfeledt örömét.

Kristóf április 7-én lesz hatéves, fiatal kora ellenére azonban számtalan megpróbáltatáson ment már keresztül. Ritka betegsége miatt mostanra túl van számtalan sugárkezelésen, kemoterápián és több műtéten is

Amikor Adrienn és Zoltán először találkozott Kristóffal, azonnal érezték, ő az a kisfiú, akire vártak. Első látásra szerelem volt – fogalmazott Adrienn.

Amikor megtörtént a végleges örökbefogadás, a gyámja azt mondta, hogy ő most került haza. Hogy ő valójában a mi kisfiunk, csak a gólya eltévedt és rossz helyen pottyantotta le

— emlékezett vissza a találkozás pillanatára Adrienn.

Pár óra leforgása alatt kiderült: az ártalmatlan tünetek mögött egy ritka betegség áll

Innentől kezdve minden álomszerűen alakult, Kristóf szépen cseperedett, boldogan teltek a család mindennapjai. Mozgása ugyan egy picit ügyetlenebb volt, ezért jártak is vele fejlesztőkre, illetve szüksége volt korrekciós szemüvegre, de ezt leszámítva nem volt semmi probléma a kisfiúval.

Aztán tavaly ősszel szóltak az óvodából, hogy Kristóf egyre fáradékonyabb. Az óvónők azt is észrevették, hogy ha játék közben egy másik kisgyerek véletlen nekiütközött, akkor Kristóf könnyen kibillent az egyensúlyából.

A szülők először csak látásproblémára gyanakodtak, de biztos, ami biztos, kértek időpontot gyermekneurológiára.

Tavaly novemberben jutottak el az orvoshoz, ahonnan azonnal át is küldték őket a Heim Pál Gyermekkórházba MR-vizsgálatra.

Az események elkezdtek rohamosan felpörögni, ugyanis pár órával később már kezükben tartották a diagnózist. Kiderült, hogy a baj sokkal nagyobb, mint gondolták, Kristóf fejében ugyanis van egy daganat, ami egy nagyon ritka tumorfajta és a rossz elhelyezkedése miatt nem műthető.

A szülőknek percek alatt kellett újraszervezniük az életüket. Míg előtte a gondtalan ovis mindennapokról szólt az életük, egy csapásra kemoterápiáról, sugárkezelésről és immunterápiákról kellett egyeztetni az orvosokkal.