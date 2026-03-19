"Annyit tud, hogy a kis fejében vannak bajkeverő sejtek" - egy nagyon ritka daganattal küzd az 5 éves Kristófka

Kristóf 2020-ban született Ausztriában, édesanyja azonban lemondott róla, így a kisfiút nevelőszülők vették magukhoz. Mivel édesanyja magyar származású volt, ezért Kristóf idővel Magyarországra került, ahol egy másik nevelőcsaládhoz költözött átmenetileg. Bár Kristófot mindkét család hatalmas szeretettel vette körbe, végleges otthont ők nem tudtak nyújtani. Volt azonban egy szolnoki házaspár, Adrienn és Zoltán, akik már nagyon régóta vágytak saját gyermekre. Az élet úgy rendezte, hogy útjaik találkozzanak. Egy ritka betegség azonban most beárnyékolja a család önfeledt örömét.
Amikor Adrienn és Zoltán először találkozott Kristóffal, azonnal érezték, ő az a kisfiú, akire vártak. Első látásra szerelem volt – fogalmazott Adrienn.
Amikor megtörtént a végleges örökbefogadás, a gyámja azt mondta, hogy ő most került haza. Hogy ő valójában a mi kisfiunk, csak a gólya eltévedt és rossz helyen pottyantotta le
— emlékezett vissza a találkozás pillanatára Adrienn.
Innentől kezdve minden álomszerűen alakult, Kristóf szépen cseperedett, boldogan teltek a család mindennapjai. Mozgása ugyan egy picit ügyetlenebb volt, ezért jártak is vele fejlesztőkre, illetve szüksége volt korrekciós szemüvegre, de ezt leszámítva nem volt semmi probléma a kisfiúval.
Aztán tavaly ősszel szóltak az óvodából, hogy Kristóf egyre fáradékonyabb. Az óvónők azt is észrevették, hogy ha játék közben egy másik kisgyerek véletlen nekiütközött, akkor Kristóf könnyen kibillent az egyensúlyából.
A szülők először csak látásproblémára gyanakodtak, de biztos, ami biztos, kértek időpontot gyermekneurológiára.
Tavaly novemberben jutottak el az orvoshoz, ahonnan azonnal át is küldték őket a Heim Pál Gyermekkórházba MR-vizsgálatra.
Az események elkezdtek rohamosan felpörögni, ugyanis pár órával később már kezükben tartották a diagnózist. Kiderült, hogy a baj sokkal nagyobb, mint gondolták, Kristóf fejében ugyanis van egy daganat, ami egy nagyon ritka tumorfajta és a rossz elhelyezkedése miatt nem műthető.
A szülőknek percek alatt kellett újraszervezniük az életüket. Míg előtte a gondtalan ovis mindennapokról szólt az életük, egy csapásra kemoterápiáról, sugárkezelésről és immunterápiákról kellett egyeztetni az orvosokkal.
Kristófot innentől kezdve már nem is engedték ki a kórházból, kivizsgálások sora vette kezdetét, elkezdték a szteroid-kúrát a kemoterápia előtt, illetve két műtéten is átesett. Egyrészt a koponyájába beültettek egy söntöt, ami az agyvizet vezeti el, illetve beültettek neki egy portot, amin keresztül a kemoterápiát kapja. A beavatkozások következtében a kisfiú arcának jobb oldala lebénult, illetve hetekig lábra sem tudott állni.
December 29-én kezdődött el a kisfiú sugárterápiája, amivel szinkronban elindult a kemoterápia is.
Először még altatásban szerették volna a sugárterápiát, hiszen Kristóf még pici és ez azért egy nagyon ijesztő művelet. Úgy működik, hogy a fejükre tesznek egy maszkot, olyasmit, mint a vívóknak és azt rögzítik az ágyhoz, hogy ne tudjon mozogni. Senki nem maradhatott bent vele, egy mikrofonon keresztül tudtunk csak kommunikálni, de olyan is volt, hogy közben mesét hallgatott. Mindig vittünk egy kis plüssállatot is magunkkal, ami ott maradt vele a kezelőosztályon. Nagyon ügyesen megcsinálta, mindenki mondta, hogy legyünk büszkék rá, mert ez nagyon ritka
— idézte fel a terápiás napok emlékét Adrienn.
Február 12-én volt az utolsó kezelése, azóta pedig már az egyhónapos kontrollra is sor került. A vérvétel eredménye szerencsére jó lett, ezért úgy tűnik, a kisfiú jól reagált a kezelésekre.
Amikor Kristóf még csak négyéves volt, egyszer csak elkezdte kérdezgetni, hogy neki mikor lesz kistestvére. Sőt, már azt is kitalálta, hogy ha kishúga lesz, őt Szofinak fogják hívni.
Szofi tavaly februárban született. Nagyon érdekes volt, mert pont ekkoriban Kristóf elkezdte kérdezgetni, hogy neki mikor lesz kistestvére. Pedig ekkor mi még nem tudtunk Szofiról. Nemsokkal később jött a telefon a központból, hogy egy kislányt a kórházban hagytak a szülei
— mondta Adrienn.
A Szofi név az óvodából jött, így hívják Kristóf egyik legjobb óvodai kis barátját is. Azt, hogy tavaly ősz óta nem járhat óvodába, nehezen viseli. Nagyon hiányoznak neki a pajtásai. Most azonban, hogy jó az idő, szüleivel gyakran elsétálnak az óvoda felé, ahol a kerítésen keresztül találkozhat a csoporttársaival. A többiek is mindig kérdezik, hogy Kristóf mikor megy vissza, illetve drukkolnak neki, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Amíg azonban még tart a kemoterápia, addig nem járhat közösségbe, félő, hogy valamilyen kórokozó megtámadná a legyengült immunrendszerét.
Annyit tud, hogy a kis fejében vannak bajkeverő sejtek, és hogy szeretnénk, hogy gyógyuljon. Azt is tudja, hogy megy egy ilyen gyűjtés, és hogy nagyon sok kedves ember szeretné, hogy meggyógyuljon
— mesélte az édesanya.
Amerikában létezik egy különleges gyógyszer, amit kifejezetten erre a daganattípusra fejlesztettek ki. Jelenleg zajlik a szabadalmaztatása, ha minden jól megy, akkor azt március végétől már kaphatja Kristóf. Ez azonban még nem garancia, a legígéretesebb eredményeket ugyanis egy svájci immunterápia adja. A szülők szeretnének megtenni mindent kisfiúk gyógyulásáért, ezért a cél ez az immunterápia lenne. Ennek költségeit azonban egyedül nem tudják vállalni.
