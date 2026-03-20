Megrázó: súlyos betegségéről vallott a Baywatch sztárja

Baywatch
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 07:23
betegségsztár
Instagram posztban közölte rajongóival a hírt. Súlyos beteg a Baywatch sztárja.

Nicole Eggert újabb egészségügyi fejleményről számolt be, miután 2024-ben mellrákot diagnosztizáltak nála. A Baywatch egykori sztárja közösségi oldalán árulta el, hogy teljes méheltávolításon esett át, és meg is mutatta a műtét nyomait.

Súlyos beteg a Baywatch sztárja
Súlyos beteg a Baywatch sztárja
Betegségéről beszélt a Baywatch bombázója

Az 54 éves színésznő egy fotót tett közzé, amelyen felhúzza a pólóját, láthatóvá téve a hasán lévő hegeket és véraláfutásokat. Bejegyzésében arról írt: a vizsgálatok további rák korai jeleit mutatták ki, ezért volt szükség a beavatkozásra. Hangsúlyozta, hálás az orvosainak, amiért folyamatosan figyelemmel kísérik az állapotát. 

Eggert korábban elmondta, hogy ritka, 2-es stádiumú cribriform emlőkarcinómát állapítottak meg nála, miután erős fájdalmat érzett a bal mellében. A diagnózis után kemoterápián esett át, és nyíltan beszélt arról is, milyen nehézségekkel jár a kezelés.

A színésznő az elmúlt időszakban több beavatkozáson is átesett: 2025 augusztusában masztektómiát és mellrekonstrukciót végeztek rajta. Elmondása szerint a betegséggel való küzdelem egyik legnehezebb része a bizonytalanság és a várakozás. Nicole Eggert továbbra is őszintén osztja meg tapasztalatait követőivel, és igyekszik erőt meríteni a gyógyulás folyamatából, írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu