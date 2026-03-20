Megrázó: súlyos betegségéről vallott a Baywatch sztárja

Nicole Eggert újabb egészségügyi fejleményről számolt be, miután 2024-ben mellrákot diagnosztizáltak nála. A Baywatch egykori sztárja közösségi oldalán árulta el, hogy teljes méheltávolításon esett át, és meg is mutatta a műtét nyomait.

Súlyos beteg a Baywatch sztárja

Betegségéről beszélt a Baywatch bombázója

Az 54 éves színésznő egy fotót tett közzé, amelyen felhúzza a pólóját, láthatóvá téve a hasán lévő hegeket és véraláfutásokat. Bejegyzésében arról írt: a vizsgálatok további rák korai jeleit mutatták ki, ezért volt szükség a beavatkozásra. Hangsúlyozta, hálás az orvosainak, amiért folyamatosan figyelemmel kísérik az állapotát.

Eggert korábban elmondta, hogy ritka, 2-es stádiumú cribriform emlőkarcinómát állapítottak meg nála, miután erős fájdalmat érzett a bal mellében. A diagnózis után kemoterápián esett át, és nyíltan beszélt arról is, milyen nehézségekkel jár a kezelés.

A színésznő az elmúlt időszakban több beavatkozáson is átesett: 2025 augusztusában masztektómiát és mellrekonstrukciót végeztek rajta. Elmondása szerint a betegséggel való küzdelem egyik legnehezebb része a bizonytalanság és a várakozás. Nicole Eggert továbbra is őszintén osztja meg tapasztalatait követőivel, és igyekszik erőt meríteni a gyógyulás folyamatából, írja a People.