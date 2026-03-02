Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Az orvosok elhajtottak, azt mondták túl fiatal vagyok a rákhoz, majd egy több mint 12 kilós daganatot találtak a petefészkemben”

daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 20:30
diagnózisrák
Egy nőnek orvosai először nem hittek, mikor felmerült a rák gondolata tünetei láttán. Bár túl fiatalnak ítélték meg, végül egy óriási daganatot, és egy ritka ráktípust találtak nála.

Egy ausztrál nővel közölték, hogy 12,7 kg-os rákos petefészekdaganata van, miután azt mondták orvosai, hogy túl fiatal a rákhoz. Történetével most mások figyelmét próbálja felhívni a korai diagnózis fontosságára.

Túl fiatalnak gondolták az orvosok a rákhoz a nőt.
Túl fiatalnak gondolták az orvosok a rákhoz a nőt Fotó: GoFundMe

Dinnye méretű rákos daganatot találtak a nőnél

A 35 éves Jessica elmondta, hogy  már az első tünetektől kezdve tudta, hogy valami nincs rendben a testével.

Több orvost is felkerestem, akik mind azt mondták, hogy túl fiatal vagyok a rákhoz, és hogy ez valami, amit általában az idősebb embereknél találnak. Azt mondták, hogy gyomorfekély lehet

- emlékezett vissza.

Jessica azonban, akinek a családjában erősen előfordult a betegség, továbbra is kereste a válaszokat. Az orvosok végül egy közel 30 cm átmérőjű és több mint 12 kg-os elváltozást fedeztek fel a hasában, ami egy görögdinnye méretével vetekszik.

Ezt követően 2025. október 31-én kórházba került és megműtötték.

Eltávolították a daganatot a jobb petefészkemmel és a jobb petevezetékemmel együtt. Nyilvánvalóan elvégeztek vizsgálatokat, amelyek megállapították, hogy egy kivételesen ritka rákban szenvedek.

Jessica most történetével próbálja felhívni a figyelmet a fiatalok körében növekvő rákos megbetegedések arányára.

35 évesen elég kiábrándító, hogy ennyire elutasítottak, és azt hiszem, fiatal nőként élő bizonyíték vagyok arra, hogy ez megtörténhet, és a rák nem válogat kor alapján

- magyarázta.

Azt is sürgette az egészségügyi dolgozók vegyék komolyan a betegeket, amikor azt mondják, hogy valami nincs rendben.

Jessica jelenleg kemoterápiás kezelésen esik át, és bár bevallja, hogy fél, azt is elmondta, hogy tudja, készen áll a kihívásra. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a rákkezelés kimerítő lehet, és nagyon is valós hatással van a mindennapjaira.

Hidegérzékenységem van, állandó neuropátia, ami komoly probléma, tehát bizsergés, izomfájdalmak, fáradtság, kimerültség, hányinger. Ez hatalmas terhet ró az életemre.

Egy Jessica orvosi költségeinek fedezésére létrehozott GoFundMe-oldalon elárulta, hogy az általa diagnosztizált rákfajta, a harmadik stádiumú mucinózus adenokarcinóma anaplasztikus csomókkal, annyira ritka, hogy a kezelési lehetőségek Ausztráliában korlátozottak. Szerencsére Németországban talált egy szakembert, aki szerinte a lehető legjobb esélyt adja neki a túlélésre, de a kezelés és az utazás hatalmas költségei miatt anyagi segítség nélkül lehetetlen lenne a túlélés - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu