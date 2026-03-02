„Az orvosok elhajtottak, azt mondták túl fiatal vagyok a rákhoz, majd egy több mint 12 kilós daganatot találtak a petefészkemben”

Egy ausztrál nővel közölték, hogy 12,7 kg-os rákos petefészekdaganata van, miután azt mondták orvosai, hogy túl fiatal a rákhoz. Történetével most mások figyelmét próbálja felhívni a korai diagnózis fontosságára.

Túl fiatalnak gondolták az orvosok a rákhoz a nőt Fotó: GoFundMe

Dinnye méretű rákos daganatot találtak a nőnél

A 35 éves Jessica elmondta, hogy már az első tünetektől kezdve tudta, hogy valami nincs rendben a testével.

Több orvost is felkerestem, akik mind azt mondták, hogy túl fiatal vagyok a rákhoz, és hogy ez valami, amit általában az idősebb embereknél találnak. Azt mondták, hogy gyomorfekély lehet

- emlékezett vissza.

Jessica azonban, akinek a családjában erősen előfordult a betegség, továbbra is kereste a válaszokat. Az orvosok végül egy közel 30 cm átmérőjű és több mint 12 kg-os elváltozást fedeztek fel a hasában, ami egy görögdinnye méretével vetekszik.

Ezt követően 2025. október 31-én kórházba került és megműtötték.

Eltávolították a daganatot a jobb petefészkemmel és a jobb petevezetékemmel együtt. Nyilvánvalóan elvégeztek vizsgálatokat, amelyek megállapították, hogy egy kivételesen ritka rákban szenvedek.

Jessica most történetével próbálja felhívni a figyelmet a fiatalok körében növekvő rákos megbetegedések arányára.

35 évesen elég kiábrándító, hogy ennyire elutasítottak, és azt hiszem, fiatal nőként élő bizonyíték vagyok arra, hogy ez megtörténhet, és a rák nem válogat kor alapján

- magyarázta.

Azt is sürgette az egészségügyi dolgozók vegyék komolyan a betegeket, amikor azt mondják, hogy valami nincs rendben.

Jessica jelenleg kemoterápiás kezelésen esik át, és bár bevallja, hogy fél, azt is elmondta, hogy tudja, készen áll a kihívásra. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a rákkezelés kimerítő lehet, és nagyon is valós hatással van a mindennapjaira.

Hidegérzékenységem van, állandó neuropátia, ami komoly probléma, tehát bizsergés, izomfájdalmak, fáradtság, kimerültség, hányinger. Ez hatalmas terhet ró az életemre.

Egy Jessica orvosi költségeinek fedezésére létrehozott GoFundMe-oldalon elárulta, hogy az általa diagnosztizált rákfajta, a harmadik stádiumú mucinózus adenokarcinóma anaplasztikus csomókkal, annyira ritka, hogy a kezelési lehetőségek Ausztráliában korlátozottak. Szerencsére Németországban talált egy szakembert, aki szerinte a lehető legjobb esélyt adja neki a túlélésre, de a kezelés és az utazás hatalmas költségei miatt anyagi segítség nélkül lehetetlen lenne a túlélés - írta a People.