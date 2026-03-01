„Rossz hírek az orvosomtól” – aggasztó a rákbeteg, 22 éves rapper állapota

A fiatal rapper, Bhad Bhabie 2024 óta küzd halálos betegségével. Most arról számolt be, hogy orvosai nem olyan fejleményeket közöltek vele, mint amilyenekben reménykedett.
Bhad Bhabie, polgári nevén Danielle Bregoli 2024 novemberében osztotta meg rákdiagnózisát, miután a rajongói észrevették, hogy külseje jelentős változáson ment keresztül.
Bocsi, a rák elleni gyógyszereim miatt lefogytam. Lassan, de biztosan szedem vissza a kilókat
- mondta akkor a 22 éves zenész. A fiatal előadó nem osztott meg részleteket a diagnózisáról, de annyit elárult, hogy szigorú kezelés alatt áll. Amikor egy Los Angeles-i repülőtéren paparazzók kapták lencsevégre, csak annyit mondott: bár nem volt felkészülve a betegségére, a diagnózison kívül minden rendben van vele.
Most az X-en közölte, hogy legutóbbi orvosi vizsgálata után nem alakultak jól a dolgok.
Rossz hírt kaptam tegnap az orvosomtól. Istené az utolsó szó, nem a rákbetegségemé
- írta.
Bhad Bhabie 2016-ban került a címlapokra, miután megjelent Dr. Phil műsorában, ezt követően indult be rapkarrierje.
Mindig is szerettem a zenét. Amikor elkezdtem, nem igazán volt hozzá elég önbizalmam, és nem gondoltam, hogy képes leszek rá.
2024 márciusában született meg lánya, Kali Love, volt párjától Le Vaughntól. A rapper 20 évesen lett édesanya. Bhad Bhabie és Le Vaughn kapcsolata viharos volt: 2024 júliusában fizikai bántalmazással is megvádolta a férfit, többször szakítottak, majd újra összejöttek. (PageSix)
