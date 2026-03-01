Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
„Rossz hírek az orvosomtól” – aggasztó a rákbeteg, 22 éves rapper állapota

Bhad Bhabie
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 10:45
rákdiagnózisrák
A 22 éves anyuka az orvosaitól borzalmas híreket kapott. Két éve küzd betegségével a híres rapper.
CJA
A szerző cikkei

A fiatal rapper, Bhad Bhabie 2024 óta küzd halálos betegségével. Most arról számolt be, hogy orvosai nem olyan fejleményeket közöltek vele, mint amilyenekben reménykedett.

Halálos betegségéről osztott meg fejleményeket a rapper
Halálos betegségéről osztott meg fejleményeket a rapper Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto

Milyen betegséggel küzd a rapper?

Bhad Bhabie, polgári nevén Danielle Bregoli 2024 novemberében osztotta meg rákdiagnózisát, miután a rajongói észrevették, hogy külseje jelentős változáson ment keresztül.

Bocsi, a rák elleni gyógyszereim miatt lefogytam. Lassan, de biztosan szedem vissza a kilókat

- mondta akkor a 22 éves zenész. A fiatal előadó nem osztott meg részleteket a diagnózisáról, de annyit elárult, hogy szigorú kezelés alatt áll. Amikor egy Los Angeles-i repülőtéren paparazzók kapták lencsevégre, csak annyit mondott: bár nem volt felkészülve a betegségére, a diagnózison kívül minden rendben van vele.

Most az X-en közölte, hogy legutóbbi orvosi vizsgálata után nem alakultak jól a dolgok.

Rossz hírt kaptam tegnap az orvosomtól. Istené az utolsó szó, nem a rákbetegségemé

- írta.

Bhad Bhabie 2016-ban került a címlapokra, miután megjelent Dr. Phil műsorában, ezt követően indult be rapkarrierje.

Mindig is szerettem a zenét. Amikor elkezdtem, nem igazán volt hozzá elég önbizalmam, és nem gondoltam, hogy képes leszek rá.

2024 márciusában született meg lánya, Kali Love, volt párjától Le Vaughntól. A rapper 20 évesen lett édesanya. Bhad Bhabie és Le Vaughn kapcsolata viharos volt: 2024 júliusában fizikai bántalmazással is megvádolta a férfit, többször szakítottak, majd újra összejöttek. (PageSix)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
