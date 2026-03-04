Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Pubertáskorba lépett egy hároméves kislány: "Kiszámíthatatlan őrjöngései voltak"

hormonális betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 11:30
kislányédesanya
Az orvosok egy igen ritka állapotot diagnosztizáltak a hároméves kislánynál.
Amy Mans
A hároméves Freya édesanyja, Samantha Ashworth nem hitt a saját szemének, amikor egyik napról a másikra látványos változásokat észlelt kislánya testén, melyek pubertáskorba lépett lányokra jellemzők. Többek között szőrösödést a nemi szerveknél, mellbimbók kialakulását és hirtelen, heves hangulatváltozásokat tapasztalt gyermekén.

alt=A pubertáskorba lépett 3 éves kislány nagyon sokat szenvedett az édesanyja elmondása alapján
A pubertáskorba lépett 3 éves kislány nagyon sokat szenvedett az édesanyja elmondása alapján (Képünk illusztráció)  Fotó:  unsplash.com 

A pubertáskorba lépett kislány rendszeresen jár kezelésekre

Freyánál korai pubertást diagnosztizáltak az orvosok. Ez egy olyan ritka állapot, amely során a pubertás szokatlanul korán kezdődik. Az orvosok szerint a kiváltó ok az lehetett, hogy a kislány kapcsolatba kerülhet az 52 éves édesanyja hormontapaszaival, amelyeket Samantha a menopauza tüneteinek enyhítésére használt.

Nehéz volt nem hagyni, hogy gyerek legyen, amikor le akarta venni a felsőjét a barátai és a családja előtt, mert a mellbimbók és a szeméremszőrzet annyira nyilvánvalóak voltak. A mellbimbói nagyon látszottak a szűk felsőkön keresztül. Magas volt a korához képest, és hat-hétéves ruhákat viselt. Nagyon nehéz volt kezelni a kirohanásait, mert úgy tűnt, mintha csak hisztiző gyerek lenne, pedig valójában a pubertás hormonjaival küzdött. Kiszámíthatatlan őrjöngései voltak, bezárkózott a szobájába, és nagyon frusztrált volt

- mesélte az édesanya.

Az angliai Southportban élő Samantha újszülött hallásvizsgálóként dolgozik, továbbá szakképzett gyermekápoló, szakmai háttere révén hallott már a korai pubertásról. Amikor a tünetek jelentkeztek, azonnal rohant a gyermekével a háziorvosához. Végül kénytelen volt orvost váltani, mert nem vették komolyan az édesanya gyanakvásait és panaszait. Egy év elteltével, 2025 februárjában hivatalosan is korai pubertásnak diagnosztizálták a kislányt. Az orvosok szerint a betegséget a menopauza tünetei, például a hőhullámok kezelésére használt gél okozhatta. 

Addigra már egy teljes év eltelt, és már kezelést is kaphatott volna. Nagyon stresszes és érzelmes időszak volt, és mi csak válaszokat akartunk. Tudtam, mi a baj, de nem éreztem, hogy meghallgatnának. Freya nem tudott normális gyerekként élni. Az elmélet szerint Freya tőlem jutott hozzá a gélhez. Tehát az ölelgetés során kerülhetett rá

- következtetett Samantha.

A kislány jelenleg félévente ellenőrzésre jár, hogy figyelemmel kísérjék a tüneteit. 

Samantha a története megosztásával hívja fel az emberek figyelmét a problémára, és szeretné arra ösztönözni a szülőket és az orvosokat, hogy vegyék komolyan a korai tüneteket - írja a Mirror.

 

