Rohant a mentő: majdnem meghalt egy 3 éves kislány a felelőtlen óvónő miatt

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség egy pedagógiai asszisztens ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt, miután egy hároméves óvodás allergiás reakciót szenvedett el az intézményben. Az óvónő hibája majdnem a gyerek életébe került.

Vádat emelt az ügyészség az óvónő ügyében

Fotó: Unsplash

Büntetés vár az óvónőre

A vádirat szerint a nő egy borsodi település óvodájában dolgozott. Az intézménybe 2023 szeptemberében iratkozott be egy hároméves kislány, akinek gyermekorvosi szakrendelés földimogyoró- és szójamentes diétát írt elő. Az édesanya erről tájékoztatta az intézményvezetőt és az óvoda valamennyi dolgozóját, így a vádlottat is. Az allergén tartalmú ételek fogyasztása a gyermeknél súlyos következményekkel járhatott. A kislány számára egyedi étkeztetést biztosítottak: az édesanya vitte be számára az ételt és az evőeszközöket.

2024 márciusának elején névnapi rendezvényt tartottak az óvodában, amelyre a szülők nassolnivalókat vittek be. A rendezvényt követően a pedagógiai asszisztens a megmaradt ételekből két szál sóspálcikát adott a gyermeknek. Az étel összetevőit azonban nem ellenőrizte, így nem vette észre, hogy az szójalisztet tartalmaz.

A gyermek később jelezte édesanyjának, hogy sóspálcikát evett. Az anya értesítette az intézményvezetőt, majd orvost hívtak a helyszínre, aki intézkedett a kislány kórházba szállításáról. A gyermek ekkor már rosszul volt és allergiás tüneteket mutatott, azonban a kórházi kezelés hatására a tünetei megszűntek.

Az ügyészség szerint a vádlott megszegte a foglalkozási szabályokat, és mulasztásával a rábízott gyermek egészségét, illetve életét közvetlen veszélynek tette ki. A büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta, írja Magyarország Ügyészsége.