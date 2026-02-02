"Egy egész életnyi emléket próbálunk adni neki egyetlen év alatt" – csupán hetei lehetnek hátra a hatéves kislánynak

Egy hatéves kislány karfájdalmát kezdetben ártalmatlan rándulásnak vélték, ám később kiderült: egy rendkívül ritka és agresszív gyermekkori daganattal küzd. A családot nemrég arról tájékoztatták, hogy a brit Bonnie-Leigh Spence-nek már csak hetei lehetnek hátra.

A kislány az utolsó heteit éli

Fotó: Zoe Spence/GoFundMe

Kegyetlen kór támadta meg a kislányt: heteken belül örökre lehunyhatja a szemeit

A kis Bonnie-Leigh Spence története 2024 decemberében kezdődött, amikor édesanyja, Zoe éles fájdalomra és egy csomóra lett figyelmes a kislány karján. A család elmondása szerint az orvosok eleinte rándulásra gyanakodtak, és fájdalomcsillapítót javasoltak. A panaszok azonban nem múltak el, ezért Bonnie-t ismét kórházba vitték. A blackburni kórházban készült vizsgálat során már daganatot találtak, majd 2025 februárjában megerősítették a lesújtó diagnózist: rhabdoid szarkóma.

A betegség gyorsan súlyosbodott. A birminghami gyermekkórházban végzett biopsziát követően a kislány állapota rohamosan romlott, ezért 2025 februárjának végén átszállították egy másik intézménybe. Az ott elvégzett teljes test MRI kimutatta, hogy a rák áttéteket képzett a tüdejében, idegeket nyomott el, és mérgező anyagok szivárogtak a veséibe.

Az orvosok kénytelenek voltak amputálni Bonnie bal karjának nagy részét, a könyök fölött. Ezt követően 28 héten át intenzív kemoterápiás kezelést kapott, kéthetente. Nyár elején két hét sugárkezelést is alkalmaztak a tüdőben lévő daganatok zsugorítására.

A kezelések ellenére a betegség nem reagált a terápiára. A legutóbbi vizsgálatok szerint a tüdőben lévő daganatok ismét növekedésnek indultak, és az orvosok közölték a családdal, hogy Bonnie már megkapta a maximálisan adható kemoterápiás dózist. A jelenlegi becslések szerint körülbelül nyolc hetük maradt, tudta meg a Mirror.

A család adománygyűjtésbe kezdett, hogy Bonnie számára életre szóló élményeket szerezzenek. Nemrég Disneylandbe is eljutottak, valamint a kislány több futballpályára is kifuthatott, köztük a Rangers és a Newcastle United stadionjába. Bonnie édesapja, Iain és mostohaanyja, Caroline, aki szülésznőként dolgozik, szabadságot vettek ki, hogy a nap 24 órájában mellette lehessenek. Elmondásuk szerint egyetlen évbe próbálnak belesűríteni mindent, amit más családok egy egész gyerekkor alatt élnek meg.

Egy egész életnyi emléket próbálunk adni neki egyetlen év alatt

– mondta a család.