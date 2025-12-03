Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Döbbenetes bejelentést tettek az eltűnt maláj gépről, ez jön most

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 07:20
December végén újraindul a Malaysia Airlines több mint egy évtizede eltűnt MH370-es járatának keresése - jelentette be a malajziai közlekedési minisztérium szerdán. Az eltűnt maláj gép fedélzetén 239 ember tartózkodott.
December végén újraindul a Malaysia Airlines eltűnt MH370-es járatának keresése: a 239 embert szállító Boeing 777-es repülőgép 2014. március 8-án tűnt el a radarképernyőkről, miközben Kuala Lumpurból Pekingbe tartott. Az eltűnt maláj gép a repülés történetének egyik legnagyobb rejtélye.

Az eltűnt maláj gép keresése a tengerben folytatódik

Az utasok kétharmada kínai volt, a többiek malájok, indonézek, ausztrálok, indiaiak, amerikaiak, hollandok és franciák. A repülőgépet többször keresték, de nem találták meg, csak szárnyának egyes darabjaira leltek rá, amelyeket afrikai, illetve indiai-óceáni szigetekre sodort ki a víz. A gép törzse, az utasok és a repülési adatrögzítő soha nem került elő.

A malajziai közlekedési minisztérium szerdán közleményben tudatta, hogy a "Malaysia Airlines MH370-es járata eltűnt roncsainak mélytengeri keresése 2025. december 30-án folytatódik".

Az Ocean Infinity tengeri kutatócég a kutatást "egy olyan célzott területen végzi majd, ahol a legnagyobb a valószínűsége a repülőgép megtalálásának" - közölte a minisztérium. Az Indiai-óceán déli részén folytatott legutóbbi keresést áprilisban függesztették fel.

