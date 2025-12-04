Megtörte a csendet a szakértő az eltűnt MH370-es maláj gépről

Az MH370-es járat újrakeresése során sokan felfedték saját véleményüket arról, hogy vajon hol lehetnek az eltűnt maláj gép roncsai. Egy szakértő szerint megtalálta a tökéletes helyet a gép roncsaihoz.

Egy szakértő megtalálhatta az eltűnt MH370-es járatot Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az MH370-es járat újrakeresését tervezik

11 éve nem találják az eltűnt Malaysian Airlines MH370-es járatát, amely Kuala Lumpúrból Pekingbe tartott, azonban kevesebb, mint egy órával a felszállás követően elvesztette a kapcsolatot a légiirányítással a Dél-kínai tenger felett. A szakértők szerint a gép eltérhetett a tervezett útvonaltól, több órán keresztül nyugat felé repült mielőtt eltűnt. Azóta sem találták meg a repülőt, emiatt a gépen utazó utasokat és a személyzetet halottnak nyilvánították.

Anthony Loke malajziai közlekedési miniszter tavaly bejelentette, hogy a southamptoni székhelyű Ocean Infinity tengeri robotikai cég 70 millió dollárt (56 millió fontot) kap, hogy folytassa kutatási küldetését az Indiai-óceán déli részén egy új területen, a 2018-as korábbi kutatásuk után. Bár idén ők vezették a kutatási kísérletet, amely eredetileg márciusban kezdődött, a rossz időjárási körülmények miatt azonban le kellett mondani a kutatást, amely a hivatalos közlemény szerint 55 napig fog tartani.

Vincent Lyne, a Tasmániai Egyetem munkatársa pedig azt állítja, hogy ismeri a repülőgép roncsainak helyét. Úgy véli, hogy a repülőgép megtalált szárnyaiban keletkezett károk arra engednek következtetni, hogy a pilóták a futóművek segítségével próbáltak leszállni. Azt állította, hogy a repülőgép felfedezett szárnyaiban keletkezett károk arra utalnak, hogy a pilóták a futóművet használták, hogy segítsék leszállni, és ezt írta: „Ez a munka megváltoztatja az MH370 eltűnéséről szóló narratívát, a hiba nélküli a 7. ívnél üzemanyaghiányos, nagysebességű zuhanásról egy pilóta majdnem hihetetlenül tökéletes eltűnést hajt végre a Dél-Indiai-félszigeten.” A szakértő hozzátette:

Valójában működött volna, ha az MH370-es járat nem szántja át jobb szárnyával a hullámot, és ha az Inmarsat műhold nem fedezi fel a szokásos lekérdező műholdkommunikációt.

Azt írta, hogy a kár hasonló volt ahhoz a géphez, amellyel Chesley „Sully” Sullenberger kapitány 2009-ben sikeresen leszállt a Hudson folyón.