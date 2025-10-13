A mellrák elleni küzdelem nem csak októberben fontos

Október elsején minden rózsaszínbe borul. A Lánchíd, a tévéstúdiók, a közösségi oldalak profilképei – egy hónapra minden arról szól, hogy figyeljünk oda magunkra. A mellrák elleni küzdelem hónapja ez, és bármennyire is közhelyesen hangzik, a legfontosabb üzenet még mindig ugyanaz: az időben felismert mellrák nagy túlélési valószínűséggel gyógyítható. Mégis, minden évben több ezer nő élete múlik azon, hogy időben eljut-e orvoshoz, elmegy-e szűrésre, vagy észreveszi-e magán a jeleket.

Itt nincsenek kicsi számok

Magyarországon évente több mint hétezer nőt diagnosztizálnak emlődaganattal, és körülbelül kétezer nő hal meg a betegség következtében. Ez azt jelenti, hogy minden nyolcadik nő életében legalább egyszer szembesül ezzel a diagnózissal. A számok mögött nem statisztikák, hanem anyák, lányok, testvérek és barátnők állnak.

Világszinten sajnos az emlőrák a leggyakoribb daganattípus a nők körében – évente több mint 2,3 millió új esetet rögzítenek. A WHO szerint a túlélés kulcsa továbbra is a korai felismerés és az időben megkezdett kezelés. A jó hír, hogy az elmúlt években a gyógyulási arány folyamatosan javul – de ehhez el is kell jutni a szűrésre.

Önvizsgálat

Az önvizsgálat nem pótolja a mammográfiát, de igenis életet menthet. Havonta egyszer, lehetőleg a menstruáció utáni héten érdemes elvégezni.

Nem kell túlbonyolítani: álljunk tükör elé, figyeljük meg a melleink alakját, bőrét, színét, majd fekvő vagy álló helyzetben, a kéz ujjbegyével körkörösen tapintsuk át őket. Ha bármilyen elváltozást – csomót, behúzódást, váladékozást – tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz.

Sokan félnek attól, mit találnak majd, pedig a felismerés soha nem ellenség – az elhallgatás és az idő viszont az.

A szűrés Magyarországon 45 és 65 év között kétévente térítésmentesen elérhető, de ha bármi gyanú merül fel, ne várjunk a levélre. Panasz esetén vagy orvosi javaslatra már 40 éves kortól kérhető beutaló a háziorvostól, függetlenül a hivatalos meghívótól.

Az emlőultrahang és a mammográfia kombinációja adja a legpontosabb képet – és gyakran csak néhány perc az egész vizsgálat.