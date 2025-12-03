Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Sydney Sweeney hatalmas mellei kibuggyannak a ruhájából

Sydney Sweeney
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 11:44
hatalmas mellekszexifilmbemutató
Az Eufória sztárja ezúttal sem rejtegette bájait.
N.T.
A szerző cikkei

Sydney Sweeney neve az Eufória című sikersorozatnak – na meg persze az elképesztő testi adottságainak – köszönhetően robbant be a köztudatba.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney  Fotó: ZUMAPRESS.com

A szőke szépséget azóta pedig már számos alkotásban láthattuk, ezúttal is az egyik új filmje, a The Housemaid – A téboly otthona című mozi New Yorkban díszvetítésén kavarta fel szexi ruhájával az állóvizet.

A filmben egyénként a szintén hollywoodi kebelcsoda, Amanda Seyfried a partnere, így a fotósoknak nehéz dolguk volt, hogy éppen kiről is készítsenek vadító fotókat. Bár van egy olyan érzésünk, végül Sweeney lett a befutó, hiszen azóta is róla beszél az egész internet, miután hatalmas mellei majd kibuggyannak a felsőjéből. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
