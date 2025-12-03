Sydney Sweeney hatalmas mellei kibuggyannak a ruhájából

Sydney Sweeney neve az Eufória című sikersorozatnak – na meg persze az elképesztő testi adottságainak – köszönhetően robbant be a köztudatba.

Sydney Sweeney Fotó: ZUMAPRESS.com

A szőke szépséget azóta pedig már számos alkotásban láthattuk, ezúttal is az egyik új filmje, a The Housemaid – A téboly otthona című mozi New Yorkban díszvetítésén kavarta fel szexi ruhájával az állóvizet.

A filmben egyénként a szintén hollywoodi kebelcsoda, Amanda Seyfried a partnere, így a fotósoknak nehéz dolguk volt, hogy éppen kiről is készítsenek vadító fotókat. Bár van egy olyan érzésünk, végül Sweeney lett a befutó, hiszen azóta is róla beszél az egész internet, miután hatalmas mellei majd kibuggyannak a felsőjéből.