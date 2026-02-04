Ritka betegség miatt gigantikus méretű mellei vannak egy nőnek

Ritka betegségnek köszönheti hatalmas idomait egy brit nő, akinek folyamatosan növekednek a mellei. Ma már esetében a legnagyobb méretű melltartó is kicsinek számít.

She doesn't know if they'll ever stop growing 😳 pic.twitter.com/XaCUHHtLQI — LADbible (@ladbible) February 3, 2026

Ritka betegség miatt már tinédzserként nagy idomokkal rendelkezett

Tianna Moon elmondása szerint, amikor még csak 13 éves volt, a férfiak már akkor is a melleit bámulták és dudáltak, amikor hazafelé tartott az iskolából. Mint mondja, természetes volt egy idő után a számára, sokszor fel sem tűnt neki ez a fajta viselkedés. Amikor nyilvános helyre megy, igyekszik kisebbnek láttatni a kebleit. Most, 30 évesen, Tianna mérete 34NN, és 88 kilós súlyából körülbelül 17 kilogrammot a mellei tesznek ki.

Szokatlanul nagy melleinek oka egy ritka betegség, a gigantomastia, a makromastia súlyos formája, amely a mellszövet túlzott és gyors növekedését okozza.

Az East Anglia-i Tianna csak akkor tudta meg, hogy milyen betegsége van, amikor elkezdte szedni a Mounjaro nevű fogyókúrás gyógyszert, és észrevette, hogy míg a teste egyre karcsúbb lett, a mellei továbbra is nőttek.

A mellékhatások közé tartozik, hogy gyakran zsibbadnak a karjaim, és elég súlyos bemélyedések vannak a vállamon. A melleim alatt vannak kisebb hegek, ahol a melltartó dörzsölte és felszakította a bőrt. Emellett nem tudok sokáig háton feküdni, mert ez korlátozza a légzést

– magyarázza. Tianna hozzáteszi, hogy melltartót lehetetlen találni, ezért a legnagyobb méretű melltartót vásárolja meg, azt próbálja meg használni. 2025 júliusában háziorvosához fordult, aki megerősítette gyanúját.

Eleinte makromasztia gyanúja volt, de amikor elmondtam neki a kórtörténetemet, a Mounjaro szedése miatti súlycsökkenést, a megnövekedett mellméretet és a mellékhatásokat, egyértelműen kijelentette, hogy ez gigantomastia

– meséli Tianna.

A nagy méreteket az előnyére fordítja

Tianna a saját előnyére fordította hatalmas idomait, Onlyfans-modellként keresi a napi betevőt.

Inkább megpróbálom kihasználni a betegségem előnyeit.

A sok előfizető mellett azért akadnak olyanok is, akik negatív véleménnyel fordulnak Tianna felé.

Az emberek azt mondják, hogy undorító, hogy nem csináltatok mellkisebbítést, és hogy alapvetően csak figyelmet akarok magamra vonni.

Tianna fontolóra vette a mellkisebbítést, de azt mondja, nincs garancia arra, hogy a melle nem nő vissza. 2025 novemberében gyomorcső-műtéten esett át, hogy „megvédje a hátát”, majd fizikoterápiára küldték, hogy enyhítsék a további fájdalmakat - olvasható a brit Metro cikkében.