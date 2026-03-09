„A szeretet a válasz” – Utolsó leheletéig küzdött az agydaganat ellen a fiatal sportoló, családja most megtörte a csendet

A 28 éves kenti fiatalember, James Barker élete maga volt a megtestesült álom: sporttechnológusként a Hawk-Eye cégnél dolgozott, így a munkája miatt a világ legnagyobb sporteseményeire utazhatott el. A futball és a futás szerelmese volt, akit barátai csak „félelem nélküli” srácként emlegettek. Az idill azonban négy évvel ezelőtt kártyavárként omlott össze mikor kiderült, a fiúnak agydaganata van.
James először csak furcsa fejfájásra és látászavarokra panaszkodott. Akkor még senki sem gondolta, hogy ezek a hétköznapinak tűnő tünetek egy halálos ítélet előszelei. 2022 januárjában az orvosok közölték a lesújtó hírt: a fiatal férfinak operálhatatlan agydaganata (diffúz középvonali glioma) van. A statisztikák szerint az ilyen betegeknek mindössze 5-15 hónapjuk van hátra.
James azonban nem adta fel. Miközben kemoterápiás kezelésekre járt, lefutotta a London Maratont, és minden percet úgy élt meg, mintha az utolsó lenne. A hagyományos orvoslás mellett meditációval és alternatív terápiákkal is próbálkozott. 2023-ban úgy tűnt, megtörtént a csoda: az orvosok közölték vele, hogy a rák visszahúzódott, és tünetmentes.
A fellélegzés azonban tragikusan rövid ideig tartott. Alig hat hónappal a jó hírek után egy rutinellenőrzés kimutatta, hogy a daganat újult erővel tért vissza.
James a diagnózis után is félelem nélkül élt. Sőt, pont az ellenkezőjét mutatta: magához ölelte az életet, és ezzel mindenkit inspirált
–emlékezett vissza összetörten az édesapja, Ian Barker.
James a múlt hónapban, békésen távozott az élők sorából, hatalmas űrt hagyva maga után. Édesapja szerint a házuk most elviselhetetlenül csendes, de fia emléke erőt ad nekik a folytatáshoz.
Hatalmas egyéniség volt, akit nem lehet pótolni. A szívünk most össze van törve, de többet nevetünk, mint amennyit sírunk, és ez Jamesnek köszönhető. Megtiszteltetés, hogy az apja lehettem
–mondta a gyászoló szülő.
A család szerint sokan kérdezik: miért pont ő? Miért kell egy életerős fiatalnak 28 évesen meghalnia? Ian Barker válasza egyszerű:
Azok, akik ismerték Jamest, áldottnak érezhetik magukat. Sokan egy egész élet alatt nem találkoznak olyan emberrel, mint ő, és a legtöbben nem érnek el annyit 28 év alatt, amennyit neki sikerült.
James Barker nemcsak az emlékezetben él tovább. Szülei és testvérei elhatározták, hogy alapítványt hoznak létre a neve alatt. A szervezet célja, hogy holisztikus terápiákkal segítsen a krónikus betegségekkel küzdőknek – pontosan úgy, ahogy azt James is szerette volna.
A fiatal férfi mottója most a család vezérlőelve lett:
Nem emlékszem a kérdésre, de a szeretet mindig a válasz
–írja cikkében a Daily Star.
