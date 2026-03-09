„A szeretet a válasz” – Utolsó leheletéig küzdött az agydaganat ellen a fiatal sportoló, családja most megtörte a csendet

A 28 éves kenti fiatalember, James Barker élete maga volt a megtestesült álom: sporttechnológusként a Hawk-Eye cégnél dolgozott, így a munkája miatt a világ legnagyobb sporteseményeire utazhatott el. A futball és a futás szerelmese volt, akit barátai csak „félelem nélküli” srácként emlegettek. Az idill azonban négy évvel ezelőtt kártyavárként omlott össze mikor kiderült, a fiúnak agydaganata van.

James 24 éves volt, amikor az első tünetek jelentkeztek, de akkor még senki sem sejtette, hogy gyilkos agydaganat támadta meg a szervezetét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

James először csak furcsa fejfájásra és látászavarokra panaszkodott. Akkor még senki sem gondolta, hogy ezek a hétköznapinak tűnő tünetek egy halálos ítélet előszelei. 2022 januárjában az orvosok közölték a lesújtó hírt: a fiatal férfinak operálhatatlan agydaganata (diffúz középvonali glioma) van. A statisztikák szerint az ilyen betegeknek mindössze 5-15 hónapjuk van hátra.

Az agydaganat ellenére maratont futott a fiatal srác

James azonban nem adta fel. Miközben kemoterápiás kezelésekre járt, lefutotta a London Maratont, és minden percet úgy élt meg, mintha az utolsó lenne. A hagyományos orvoslás mellett meditációval és alternatív terápiákkal is próbálkozott. 2023-ban úgy tűnt, megtörtént a csoda: az orvosok közölték vele, hogy a rák visszahúzódott, és tünetmentes.

A fellélegzés azonban tragikusan rövid ideig tartott. Alig hat hónappal a jó hírek után egy rutinellenőrzés kimutatta, hogy a daganat újult erővel tért vissza.

James a diagnózis után is félelem nélkül élt. Sőt, pont az ellenkezőjét mutatta: magához ölelte az életet, és ezzel mindenkit inspirált

–emlékezett vissza összetörten az édesapja, Ian Barker.

Üresen maradt a családi fészek

James a múlt hónapban, békésen távozott az élők sorából, hatalmas űrt hagyva maga után. Édesapja szerint a házuk most elviselhetetlenül csendes, de fia emléke erőt ad nekik a folytatáshoz.

Hatalmas egyéniség volt, akit nem lehet pótolni. A szívünk most össze van törve, de többet nevetünk, mint amennyit sírunk, és ez Jamesnek köszönhető. Megtiszteltetés, hogy az apja lehettem

–mondta a gyászoló szülő.

A család szerint sokan kérdezik: miért pont ő? Miért kell egy életerős fiatalnak 28 évesen meghalnia? Ian Barker válasza egyszerű:

Azok, akik ismerték Jamest, áldottnak érezhetik magukat. Sokan egy egész élet alatt nem találkoznak olyan emberrel, mint ő, és a legtöbben nem érnek el annyit 28 év alatt, amennyit neki sikerült.

Alapítvánnyal viszik tovább az örökségét

James Barker nemcsak az emlékezetben él tovább. Szülei és testvérei elhatározták, hogy alapítványt hoznak létre a neve alatt. A szervezet célja, hogy holisztikus terápiákkal segítsen a krónikus betegségekkel küzdőknek – pontosan úgy, ahogy azt James is szerette volna.