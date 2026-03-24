BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ritka, halálos betegséggel született a tündéri kisbaba – aztán valóságos csoda történt

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 15:30
SMA betegségkislány
A szülők sem hitték el. A kislány új esélyt kapott.

Egy szülőpár története járja be most a világot, miután példátlan összefogásnak köszönhetően esélyt kaptak arra, hogy megmentsék a kislányuk életét.

kislány
Fotó: Ray of Hope

A kislány szülei a reménybe kapaszkodtak

Az 5 hónapos Ginnyt egy ritka genetikai betegséggel, gerinceredetű izomsorvadással (SMA) diagnosztizálták. A kór kezelés nélkül akár még a második születésnapja előtt az életét is követelheti. A szingapúri kislány szülei szerint Ginny „élénk és kíváncsi” baba, aki mosollyal reagál az ismerős arcokra és hangokra, miközben érdeklődve figyeli a világot. 

A Ray of Hope adománygyűjtő oldalon azt írták: 

Az elméje készen áll felfedezni az életet. De miközben az elméje fejlődik, a kis teste lassan elveszíti a mozgás képességét.

Az SMA egy örökletes neuromuszkuláris betegség, amely az izmok fokozatos gyengülését és leépülését okozza. Ginny az úgynevezett 1-es típusú SMA-ban szenved, amely a betegség leggyakoribb és egyben legsúlyosabb formája. A tünetek általában már az első hat hónapban jelentkeznek. Édesanyja, Jenny Mak elmondása szerint a problémák már három hónapos korban feltűntek: a kislány nem tudta megfelelően megtartani a fejét, és a lábai is alig mozogtak. 

Bár kezdetben az orvosok ezt normális jelenségnek tartották, később a helyzet súlyosbodott. 2026 januárjában Ginny tüdőgyulladással került kórházba, majd további légzési nehézségek jelentkeztek. Végül február végén állapították meg a végleges diagnózist. A betegség előrehaladtával a betegek izomzata folyamatosan gyengül, ami légzési és táplálási nehézségekhez vezethet. Kezelés nélkül az SMA 1-es típusban szenvedő gyermekek többsége nem éli meg a kétéves kort. 

Valóságos csoda: hihetetlen összefogás mentheti meg a kislányt

Léteznek azonban terápiák, amelyek javíthatják a túlélési esélyeket. Az egyik ilyen kezelés a Zolgensma nevű génterápia, illetve egy szájon át szedhető gyógyszer, a Risdiplam. Utóbbi azonban Szingapúrban nem támogatott, és az ára meghaladja az 1,8 millió dollárt, ami körülbelül 650 millió forintnak felel meg. Ezért a szülők március 12-én adománygyűjtésbe kezdtek a szükséges összeg előteremtésére. Az eredmény minden várakozást felülmúlt: szinte csodával határos, de alig 10 nap alatt sikerült összegyűjteni a teljes összeget.

A család meghatottan reagált a támogatásra: 

Mélyen megérintett minket az a kedvesség, nagylelkűség és együttérzés, amit kaptunk. Minden adomány, minden üzenet és minden megosztás valódi különbséget jelentett.

A következő lépésként már a kórházzal egyeztetnek a kezelés megkezdéséről, amelyre a tervek szerint a következő hetekben kerülhet sor. Addig is a szülők mindent megtesznek azért, hogy kislányuk a lehető legjobb állapotban várhassa a terápiát – írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
