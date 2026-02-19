"El kell búcsúznunk gyönyörű kislányunktól" - Ritka betegség miatt rövid ideig maradhat életben az újszülött kislány

Ritka betegségben szenved egy újszülött kislány. A betegség miatt sajnos csak rövid ideig aradhat életben, ennek ellenére a szülei igyekeznek mindent megtenni, hogy minél több emléket összegyűjtsenek haldokló kislányukkal.

A kicsi Hallie egy ritka betegségben szenved, emiatt sajnos csak rövid ideig élhet

Fotó: GoFundMe/Please help Hallie & her family at this heartbreaking time

A ritka betegség miatt a szülők mindennapot az utolsóként élik meg

Szívszorító segítségkérést tettek közzé egy újszülött kisbaba szülei, gyermekük ugyanis a világ egyik legritkább betegségében szenved. A 32 éves Josie és Ryan McGandy mindennap úgy élnek, hogy talán az lesz az utolsó nap, amit a kis Hallie-val tölthetnek. A négyhónapos kislány Zellweger-szindrómával született, amely az Egyesült Királyságban 50 000 újszülöttből csak egyet érint. Mivel egy ritka betegségről van szó, így a hiányos kutatások miatt nincs rá gyógymód.

Sajnos a legtöbb érintett nem éri meg az első születésnapját. Ijesztő a gondolat, hogy el kell búcsúznunk a gyönyörű kislányunktól, és nélküle kell élnünk. A legrosszabb fájdalom az volt, amikor meghallottuk, mit jelent a diagnózis Hallie számára. Ha azt mondták volna nekünk, hogy speciális gondozásra szorul, vagy egészségügyi problémái vannak, könnyen tudtunk volna neki extra ellátást biztosítani

– mondta Josie, aki Londonban gyógymasszőrként dolgozik.

Amikor a szülők megtudták, hogy a kis Hallie nem lesz velük sokáig, teljesen összetörtek. Mint mondja, érzelmi és fizikai fájdalmat is jelentett számukra a diagnózis.

Josie terhességi vizsgálatai néhány kérdést vetettek fel, bár minden gyakori születési rendellenességet kizártak. Josie és Ryan felkészült arra, hogy Hallie születése után rossz híreket kapnak. Ehhez képest, amikor a kicsi Hallie megszületett, az orvosok teljesen egészségesnek nyilvánították, azonban a következő héten, egy rutin ultrahangvizsgálat után, vészjelzés érkezett. A vizsgálatok eredményeire várva a kisbaba állapota folyamatosan romlott, végül 2025 októberében megkapták a végleges diagnózist: Zellweger-szindróma.

Minden idejüket lányuknak szentelik

Hallie légzési nehézségekkel és rohamokkal küzd, etetést és gyógyszeres kezelést csövön keresztül kell kapnia. Hallása is korlátozott, izomtónusa alacsony, és májfunkciója is károsodott. A legtöbb esetben a betegség mérgező zsír felhalmozódáshoz, súlyos szervi elégtelenséghez és gyakran halálhoz vezet. Ez az időzített bomba állapot genetikai eredetű; vagyis Josie és Ryan egyaránt hordozza a gént, amely átörökíthető a jövőbeli gyermekeikre.