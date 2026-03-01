Kényszersorozás Kárpátalján: Véget ért a magyar családapa kiképzése, erre számít most

Mint arról a Bors beszámolt, nem sokkal karácsony előtt, a nyílt utcáról hurcoltak el a rendőrök egy kárpátaljai magyar férfit. A kényszersorozások mindennaposak arrafelé, és akit elvisznek katonának, számolnia kell azzal, hogy nem tér vissza élve a szeretteihez. A szívbeteg családapa maga mesélt lapunknak a megpróbáltatásairól. A családja biztonsága érdekében megváltoztattuk a nevét.

Számos kényszersorozással kapcsolatos videó terjed a közösségi médiában.

Fotó: Instagram/nehyevuy_kr

Zoltán jelenleg az orosz határ közelében található Szumiban tartózkodik. Kényszersorozás után a felettesei világosan megmondták, hogy amennyiben betegségre hivatkozva megpróbál kibújni a katonai szolgálat alól, majd „ők veszik kezelésbe”. Ezzel egyértelműen arra utaltak: úgy megverik, hogy többé eszébe sem fog jutni, hogy panaszkodjon. Bár a telefonját az elhurcolásakor elvették, meghatározott időközönként visszakapta egy-egy órára, így tudott beszélni a családjával és munkatársunkkal is.

Zoltánt a kényszersorozás után kiképzésre vitték

Zoltánnak egy 50 napos kiképzésen kellett részt vennie. Most, hogy ez véget ért, táplál némi reményt arra, hogy hazaengedik.

- Megmondom őszintén, nagy szerencsém, hogy kiválóan beszélek ukránul, így a kiképzésen pontosan értettem minden utasítást, és minden parancsot teljesítettem is. Harcolni viszont nem szeretnék. Muzsikus vagyok, utálom az erőszakot, a romantikus lelkem nem bírná el, hogy kioltsak egy emberéletet. Éles szituációban nem lennék képes fegyvert fogni

– mondta a családapa, akit a szerettei is hazavárnak.

Zoltán általános iskolás lánya a Borsnak elmondta: szeretné már visszakapni az édesapját.

- Reméljük, hogy apának nem kell a frontra mennie. Egyelőre megnyugtat, hogy jelenleg a körülményekhez képest jól van

– fogalmazott a tinédzser.

Zoltán megkönnyebbült, amikor apróbb adminisztrációs problémák megoldását követően végre megkapta a katonáknak járó zsebpénzt, amit át is utalt a családjának.

- Elintéztem, hogy legyen bankkártyájuk. A hadseregben mi kapunk némi zsebpénzt, hogy vásárolni tudjunk magunknak cigarettát és kávét. Én ezekről inkább lemondok, mert otthon az aprópénz is számít

– árulta el.