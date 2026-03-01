Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kényszersorozás Kárpátalján: Véget ért a magyar családapa kiképzése, erre számít most

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 13:35
kényszersorozásorosz–ukrán háborúkatona
Véget ért a Kárpátaljáról elhurcolt magyar családapa katonai kiképzése. A kényszersorozáson átesett, szívbeteg férfi most pénzt is küldhetett a családjának és még mindig abban bízik, hogy végül nem küldik ki a frontra.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, nem sokkal karácsony előtt, a nyílt utcáról hurcoltak el a rendőrök egy kárpátaljai magyar férfit. A kényszersorozások mindennaposak arrafelé, és akit elvisznek katonának, számolnia kell azzal, hogy nem tér vissza élve a szeretteihez. A szívbeteg családapa maga mesélt lapunknak a megpróbáltatásairól. A családja biztonsága érdekében megváltoztattuk a nevét.

kényszersorozás
Számos kényszersorozással kapcsolatos videó terjed a közösségi médiában. 
Fotó: Instagram/nehyevuy_kr

Zoltán jelenleg az orosz határ közelében található Szumiban tartózkodik. Kényszersorozás után a felettesei világosan megmondták, hogy amennyiben betegségre hivatkozva megpróbál kibújni a katonai szolgálat alól, majd „ők veszik kezelésbe”. Ezzel egyértelműen arra utaltak: úgy megverik, hogy többé eszébe sem fog jutni, hogy panaszkodjon. Bár a telefonját az elhurcolásakor elvették, meghatározott időközönként visszakapta egy-egy órára, így tudott beszélni a családjával és munkatársunkkal is.

Zoltánt a kényszersorozás után kiképzésre vitték

Zoltánnak egy 50 napos kiképzésen kellett részt vennie. Most, hogy ez véget ért, táplál némi reményt arra, hogy hazaengedik.

- Megmondom őszintén, nagy szerencsém, hogy kiválóan beszélek ukránul, így a kiképzésen pontosan értettem minden utasítást, és minden parancsot teljesítettem is. Harcolni viszont nem szeretnék. Muzsikus vagyok, utálom az erőszakot, a romantikus lelkem nem bírná el, hogy kioltsak egy emberéletet. Éles szituációban nem lennék képes fegyvert fogni 

– mondta a családapa, akit a szerettei is hazavárnak.

Zoltán általános iskolás lánya a Borsnak elmondta: szeretné már visszakapni az édesapját.

- Reméljük, hogy apának nem kell a frontra mennie. Egyelőre megnyugtat, hogy jelenleg a körülményekhez képest jól van 

– fogalmazott a tinédzser.

Zoltán megkönnyebbült, amikor apróbb adminisztrációs problémák megoldását követően végre megkapta a katonáknak járó zsebpénzt, amit át is utalt a családjának.

- Elintéztem, hogy legyen bankkártyájuk. A hadseregben mi kapunk némi zsebpénzt, hogy vásárolni tudjunk magunknak cigarettát és kávét. Én ezekről inkább lemondok, mert otthon az aprópénz is számít 

– árulta el.

A férfi még nem tudja, mikor mehet haza, de megígérték neki, hogy nem küldik bevetésre:

- Belátták, hogy a szívbetegségem nem csupán kitaláció volt. Néhány napot még biztosan a központban töltök, de egyre bizakodóbb vagyok. Hálás vagyok Istennek, hogy nem hagyott el. Most is érzem a jelenlétét, Tudom, hogy ő tartott életben.

 

Az ilyen hírek hallatán még megdöbbentőbb, amit egy ukrán parlamenti képviselő mondott, aki szerint Magyar Péternek kell megnyernie a választást, Orbán Viktort pedig börtönbe kell zárni, hogy az ukrán politikusok most már nyíltan adhassanak utasításokat Magyar Péternek. 

Nem véletlen, hogy óriási siker a Nemzeti Petíció, amelyet már most több mint 350 ezer ember töltött ki. A petícióval ugyanis egyértelmű üzenetet lehet küldeni Brüsszelnek és Ukrajnának is arról, hogy a magyar emberek nem akarnak háborúba sodródni, és azt sem akarják, hogy a pénzüket Kijevbe küldjék.

A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:

 Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására.

 Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg.

 Nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére.

A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A nemzeti peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.


 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
