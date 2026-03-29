Elképesztő: hónapok óta él a kórházi szobában egy nő, nem hajlandó hazamenni

Jogi lépéseket kénytelen tenni egy kórház azután, hogy egy tavaly októberben elbocsátott betegük még mindig nem hajlandó elhagyni a kórházi szobát. A beteg többszöri felszólításra és segítség felajánlása ellenére sem hajlandó elhagyni a kórtermet.

Egy floridai kórház jogi lépéseket tett egy beteggel szemben, aki az elbocsátását követően nem volt hajlandó elhagyni a kórházi szobáját, ami miatt a kórház értékes időt és erőforrásokat veszített el. A beteg a floridai Tallahassee Memorial HealthCare (TMH) “vendégszeretetét” élvezte egészen 2025. október 6-áig, ekkor ugyanis az orvosok elbocsájtották az intézményből. A határozatot október 7-én rögzítették, a beteg még ennek ellenére sem volt hajlandó elhagyni a fekvőbeteg szobát. Az nem derült ki, hogy a beteg milyen egészségügyi problémával került kórházba.

A bírósági dokumentumokat az USA Today tekintette meg, ebből kiderült, hogy „az alperest többször is megkísérelték biztonságos távolságra segíteni”, amelyhez a családtagokkal egyeztettek, és még nem sürgősségi alapú betegszállítást is felajánlottak, hogy a szükséges okmányait be tudja szerezni. A kórház jogi lépéseket kényszerült tenni a páciens eltávolítására, melyhez a Leon megyei seriffhivatal segítségét kérték.

A kereset szerint közel egy hónappal az elbocsátás után, november 24-én írásos értesítést kapott az asszony, ebben közölték, hogy jogi lépéseket tesznek, ha nem hagyja el a kórházat. A dokumentumban jelezték, hogy a beteg jelenléte megakadályozza, hogy a rászoruló betegek megkaphassák az ágyát. Azt is megemlítették, hogy a kórházban dolgozó személyzet idejét és erőforrásait is folyamatosan elvonja a „tartós jelenléte”. Az intézmény most ideiglenes bírósági intézkedést kért, amellyel kötelezné a beteget a kórház elhagyására. - olvasható az Unilad cikkében.