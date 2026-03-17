Tóth Gabi a Borson keresztül üzent: „Osváth Zsolt férfiakba nem mer beleállni”

Tóth Gabi Instagram-oldalán rövid videóban reagált a vasárnapi Békemeneten történtekre, egészen pontosan arra, hogy Osváth Zsolt odalépett hozzá és olyanokkal vádolta, amik nem felelnek meg a valóságnak.

Tóth Gabi a Békemeneten találkozott Osváth Zsolttal

Osváth Zsolt valótlant állított az énekesnőről és verbálisan támadta őt

Gabi jogi lépéseket tesz az évek óta elhúzódó, folyamatos attrocitások miatt

Tóth Gabi: „Ez több a soknál”

A március 15-i Békemenetre Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével érkezett, akivel a tömeggel együtt gyanútlanul, nyugodtan haladtak, amikor is Osváth Zsolt odalépett hozzá mikrofonnal és egy korábbi állításáról kezdte faggatni őt, amely szerint miatta nem kap munkát. Az énekesnőből érthető módon indulatokat váltott ki a kérdés, hiszen a tartalomgyártó évek óta próbálja lejáratni őt, indokolatlanul. Gabi a Bors megkeresésére elmondta, hogy a beszélgetés itt még nem állt meg és ez volt az a pillanat, amikor úgy gondolta, hogy Zsolt átlépte a határt.

Osváth Zsolt évek óta nagyon erőteljes, gúnyolódó, becsmérlő tartalmakat gyárt rólam és a videói nézettségének számát nagyban növelte, hogy velem kapcsolatban készítette azokat. Én ezt tényleg némán tűrtem eddig, pedig iszonyatos károkat okozott nekem. Minden alkalommal, amikor kitett rólam egy videót, megfigyelhető volt egy olyan hullám, hogy visszamondtak munkáimat. Nem tudom már figyelmen kívül hagyni, hogy ez a sárdobálás már rám is hatással van

– kezdi Gabi, aki hangsúlyozta, ez még mindig belefért volna a tűrőképességébe, amikor azonban hazugsággal vádolta, akkor nála is elszakadt a cérna.

A Békemeneten nekem szegezett egy olyan kérdést, amit egész egyszerűen nem hagyhattam szó nélkül: hogy beszéljek róla, miért uszítottam rá egy zsarolót. Azt sem tudtam, hogy miről beszél. Azt gondoltam, hogy esetleg hirtelen kitalálta, hogy provokáljon. Ez tényleg messze túlment egy olyan határon, amit el lehet viselni, úgyhogy kénytelen voltam felhívni az ügyvédemet, hogy tanácsot kérjek tőle, mit lehet tenni egy ilyen helyzetben. Természetesen nemcsak ezzel kapcsolatban, hanem az elmúlt évek videóival kapcsolatban is eljött az idő, hogy jogi útra tereljem a dolgot, mert ez több a soknál.

Tóth Gabi hamarosan hivatalos ügyvédi közleménnyel fog előállni, addig azonban több részletet nem árulhat el a dologról, hogy hol tart az ügy, de biztosította követőit, hogy mindenről tájékoztatni fogja őket.