"Beleszakadt a szíve a bánatba és a lányai után halt" – Megszólalt a tragikus sorsú Huszti ikrek édesapjának özvegye

A Huszti ikrek halálhíre rázta meg 2025 januárjában az országot. A skóciai Aberdeenben élő Eliza és Henrietta a Dee folyóban lelte halálát. A skóciai rendőrség szerint nem gyilkosság történt. Hogy miért követték el közös tettüket, máig rejtély.

A Huszti ikrek 2025 januárjában vesztették életüket Skóciában Fotó: Bors

A 32 éves Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el Aberdeenben.

Testüket január 31-én adta vissza a Dee folyó.

Édesapjuk, Miklós biztos volt abban, hogy gyilkosság történt.

A 63 éves apa egészségét felemésztette lányai elvesztése.

Bár cukorbetegséggel és szívpanaszokkal küzdött, felesége nem sejtette, hogy ekkora a baj.



Így halt meg a Huszti ikrek édesapja

Még értem jött a kórházba, együtt jöttünk haza. Mondtam is neki: le vagy sápadva, nem tetszel nekem, Szívem. Annyit mondott: »Ne aggódj, csak meg vagyok fázva«

– emlékezett vissza Erika, az özvegy.

Huszti Miklós állapota gyorsan romlott. Egy nappal a halála előtt, szombaton még átlagosan telt a napja, de vasárnap már az ágyból sem tudott kikelni és enni sem tudott már. A tragédia hétfő hajnalban következett be.

Huszti Miklós, az ikrek édesapja februárban hunyt el

Fotó: szon.hu

Ez történt a végzetes hajnalon

Erika zokogva idézte fel a pillanatot, amikor rájött, hogy élete párja nincs többé.

Hétfőn hajnalban csak annyit hallottam, hogy hörgött kettőt. Felkeltem, szólongattam, de semmi választ nem kaptam. Átrohantam a szomszédba segítségért, de már akkor éreztem, hogy meghalt.

A rohammentők hiába próbálták hosszú ideig újraéleszteni a férfit, már nem tudtak segíteni rajta.

A család döntése alapján boncolást nem kértek; úgy érzik, az már semmit nem változtatna a tényen: Miklós belehalt a bánatba.

A családra az elmúlt időszakban felfoghatatlan csapássorozat szakadt. Előbb a két ikerlány, Henrietta és Eliza hunyt el Skóciában, majd nem sokkal később Erika saját lánya, Noémi is távozott. Huszti Miklós képtelen volt feldolgozni lányai elvesztését, bár erről szinte soha nem beszélt.

11 évig éltünk nagy szeretetben. Sose mondta a nevemet, hogy Erika. Mindig úgy nevezett: Kincsem, Szívem, Drágám. Én is csak Szívemnek hívtam, mert az is volt

– mondta az özvegy, aki jelenleg egyik lányánál húzta meg magát, mert a közös ház emlékei között képtelen megmaradni.

Tornyospálcán lelt végső nyughelyre

Huszti Miklóst február végén helyezték örök nyugalomra Tornyospálcán, egy urnafalban. Az édesapa, mintha megérezte volna a véget, előre gondoskodott a sírhelyről. Augusztusban lett volna 64 éves. Özvegye szerint lelke talán már megnyugvásra lelt.

Beleszakadt a szíve a bánatba és a lányai után halt. Talán már jobb helyen van, a kislányaival

- mondta sírástól elcsukló hangon az özvegy.