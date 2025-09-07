Virágok borítják a folyóba fulladt Huszti ikrek sírját – szívszorító látványt nyújt a nyughelyük

Huszti ikrek halála – így emlegette összefoglaló néven a skót sajtó és az aberdeeni rendőrség Eliza és Henrietta drámai történetét. Az ikrek a skót kikötővárost átszelő Dee folyóban veszítették életüket. Végzetes napjuk éjszakáján még írtak főbérlőjüknek, hogy soha nem térnek már vissza, majd kikapcsolták a telefont és elnyelte őket a jeges, januári folyam. Hogy mi játszódhatott le a lányokban az eltűnésük előtti napokban, úgy tűnik, már örök rejtély marad.

A Skóciában elhunyt Huszti ikrek, Eliza és Henrietta

Fotó: Bors

A Huszti ikrek édesapja is kimegy a sírhoz

Huszti Miklós, a lányok édesapja Tornyospálcán él. Az ő vágya az lett volna, hogy ott, a faluban helyezzék örök nyugalomra őket, ahol felnőttek. Ám az apa végül családi nézeteltérések miatt a temetésen sem lehetett jelen, amiről úgy tudja, nyár elején történhetett meg. A sírt még nem volt módja meglátogatni, de szeptemberben felkeresi.

A Huszti ikrek Monoron nyugszanak Fotó: Olvasói

Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe. Nemrég tudtam meg, hogy később aztán eltemettette őket. Döbbenetes, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt egy szót sem. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük

– magyarázta Huszti Miklós.

Virágokkal emlékeznek az elhunyt ikrekre Fotó: Olvasói

Örökké szeretünk - ez áll a síron

A sírt megtalálta a Bors, az ikrek Monoron, a református temetőben az urnafalban nyugszanak. Virágok és mécsesek övezik nyughelyüket, amin a 32 évesen elhunyt lányok neve, születési és halálozási dátuma, illetve az „Örökké szeretünk” felirat olvasható aranyozott vésetben. Két oldalt két, apró, húsvéti játéknyúl látható: egy rózsaszín és egy zöld, pöttyös ruhás.

Huszti Miklós korábban elmondta; tervei szerint szeptember közepén fog kilátogatni a sírhoz. A lányokról készült egy-egy fényképet helyez majd a sírboltra és kedvenc virágukat, a vörös rózsát helyezi melléjük.