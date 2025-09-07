Virágok borítják a folyóba fulladt Huszti ikrek sírját – szívszorító látványt nyújt a nyughelyük

Huszti ikrek halála – így emlegette összefoglaló néven a skót sajtó és az aberdeeni rendőrség Eliza és Henrietta drámai történetét. Az ikrek a skót kikötővárost átszelő Dee folyóban veszítették életüket. Végzetes napjuk éjszakáján még írtak főbérlőjüknek, hogy soha nem térnek már vissza, majd kikapcsolták a telefont és elnyelte őket a jeges, januári folyam. Hogy mi játszódhatott le a lányokban az eltűnésük előtti napokban, úgy tűnik, már örök rejtély marad.
Huszti Miklós, a lányok édesapja Tornyospálcán él. Az ő vágya az lett volna, hogy ott, a faluban helyezzék örök nyugalomra őket, ahol felnőttek. Ám az apa végül családi nézeteltérések miatt a temetésen sem lehetett jelen, amiről úgy tudja, nyár elején történhetett meg. A sírt még nem volt módja meglátogatni, de szeptemberben felkeresi.
Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe. Nemrég tudtam meg, hogy később aztán eltemettette őket. Döbbenetes, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt egy szót sem. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük
– magyarázta Huszti Miklós.
A sírt megtalálta a Bors, az ikrek Monoron, a református temetőben az urnafalban nyugszanak. Virágok és mécsesek övezik nyughelyüket, amin a 32 évesen elhunyt lányok neve, születési és halálozási dátuma, illetve az „Örökké szeretünk” felirat olvasható aranyozott vésetben. Két oldalt két, apró, húsvéti játéknyúl látható: egy rózsaszín és egy zöld, pöttyös ruhás.
Huszti Miklós korábban elmondta; tervei szerint szeptember közepén fog kilátogatni a sírhoz. A lányokról készült egy-egy fényképet helyez majd a sírboltra és kedvenc virágukat, a vörös rózsát helyezi melléjük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.