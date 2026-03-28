Szobakulcsok a recepción, összegyűrt lepedő az ágyon: mindent hátrahagyva tűntek el a magyar hotel vendégei

Szobakulcsok a recepción, összegyűrt lepedő az ágyon, érintetlen poharak az asztalon, mintha csak egy pillanatra hagyták volna el a helyet. Egy elhagyatott magyar hotelbe jutott be egy híres, magyar urbexes. A látvány hátborzongató.

Az elhagyatott hotel egyik szobája / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család otthona, a földalatti óvóhely rejtélye, vagy az elhagyatott vegyszergyár. Most egy elhagyatott magyar hotelban járt.

A fal mellett áll egy hatalmas zárt széf, nem lehet tudni, hogy mit rejt. A recepciós pult mögött kulcsok lógnak számozva, mintha a vendégek bármelyik percben visszatérhetnének. Az ágyon összegyűrt lepedők várják, hogy valaki megigazítsa őket. Rejtély, hogy pontosan mi történhetett az épületben. A hotel falai még mindig őrzik a vendégek utolsó éjszakájának a titkát.

