Szobakulcsok a recepción, összegyűrt lepedő az ágyon: mindent hátrahagyva tűntek el a magyar hotel vendégei

Szobakulcsok a recepción, összegyűrt lepedő az ágyon, érintetlen poharak az asztalon, mintha csak egy pillanatra hagyták volna el a helyet. Egy elhagyatott magyar hotelbe jutott be egy híres, magyar urbexes. A látvány hátborzongató.
A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család otthona, a földalatti óvóhely rejtélye, vagy az elhagyatott vegyszergyár. Most egy elhagyatott magyar hotelban járt.
A fal mellett áll egy hatalmas zárt széf, nem lehet tudni, hogy mit rejt. A recepciós pult mögött kulcsok lógnak számozva, mintha a vendégek bármelyik percben visszatérhetnének. Az ágyon összegyűrt lepedők várják, hogy valaki megigazítsa őket. Rejtély, hogy pontosan mi történhetett az épületben. A hotel falai még mindig őrzik a vendégek utolsó éjszakájának a titkát.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.