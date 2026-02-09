Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Hospice-nővér vagyok, a haldokló betegek mindig ugyanazt mondják mielőtt meghalnak"

2026. február 09.
Egy szerettünk hospice-ellátása idején jelen lenni rendkívül megterhelő élmény lehet. Bár sok családtag hálás azért, hogy hozzátartozójuk békében és gondoskodás mellett töltheti utolsó napjait, sokan mégis nehezen maradnak a halál pillanatában a beteg mellett. Egy tapasztalt hospice-nővér szerint azonban éppen ezek a pillanatok lehetnek a legfontosabbak.

Ezt mondják a betegek a hospice-ban
A hospice szívszorító pillanatai

Julie McFadden öt éven át dolgozott hospice-nővérként, ezt megelőzően pedig több mint egy évtizedet töltött intenzív osztályon. Ma már közösségi oldalakon osztja meg tapasztalatait, célja pedig az, hogy segítsen az embereknek megérteni a halál folyamatát, és felkészülni rá.

Julie elmondta, hogy hospice-környezetben bizonyos jelenségek újra és újra ismétlődnek. Saját bevallása szerint munkájának egyik legfontosabb része az, hogy a betegeket és családjaikat tájékoztassa arról, mire számíthatnak a végső időszakban, miközben érzelmi és fizikai támogatást is nyújt számukra.

„Hospice-nővér vagyok, a haldokló betegek mindig ugyanazt mondják mielőtt meghalnak.”

A nővér szerint van egy mondat, amely meglepően gyakran hangzik el a halál előtt. Elmondása alapján az emberek sokszor azt mondják: „Szeretlek”, vagy az édesanyjukat, édesapjukat hívják – még akkor is, ha a szülők már korábban elhunytak.

Julie McFadden arról is beszélt, hogy számos olyan testi változás történik az élet végén, amely a hozzátartozók számára ijesztőnek tűnhet, pedig teljesen természetes folyamat része. Ilyenek például a légzés megváltozása, a bőr színének átalakulása, az úgynevezett terminális váladékozás, illetve a testhőmérséklet ingadozása, írja a Mirror.

 Hangsúlyozta: ezek a tünetek normálisak, és nem járnak fájdalommal vagy szenvedéssel. 

„A testünk a halál végén magától teszi a dolgát, minél kevesebbet avatkozunk be, annál jobb”

 – fogalmazott.

 

